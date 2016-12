Serie B: Carpi e Bologna frenano, scatto Livorno

17:27 - Il Carpi non va oltre lo 0-0 al Cabassi contro lo Spezia: la squadra di Castori, che sbaglia un rigore con Inglese all’87’, conserva comunque sei punti di vantaggio sul Bologna, bloccato sullo 0-0 dalla Ternana al Dall’Ara. Giornata favorevole al Livorno che vince 1-0 a Varese e resta al terzo posto portandosi a -2 dai felsinei. In zona playoff pesante successo dell’Avellino che travolge il Frosinone al Partenio (3-0). Il Vicenza espugna Bari.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni per la burrascosa telefonata di Lotito, il Carpi cerca di lasciarsi tutto alle spalle in campo ma deve fare i conti con uno Spezia combattivo che strappa lo 0-0. Agli emiliani rimane il rammarico per avere fallito un calcio di rigore all’87’ con Inglese, il cui destro viene deviato in corner da un prodigioso intervento di Chichizola. Per il Carpi è il secondo 0-0 di fila: era da novembre che la squadra di Castori non collezionava due partite di seguito senza vincere. Della frenata della capolista non approfitta il Bologna, che pareggia a reti bianche con la Ternana e ora deve stare attento a chi insegue: il Livorno (1-0 a Varese con gol partita di Siligardi) sale a -2, l’Avellino batte 3-0 il Frosinone (Trotta su rigore, D’Angelo e Castaldo) e si porta a -3. Continua a stupire il Vicenza che, grazie a una rete di Petagna al 73’, si impone 1-0 a Bari, centra il quarto successo consecutivo ed è quinto. Sorride anche il Lanciano che al Biondi piega il Brescia: il 2-0 è firmato da Ferrario e Thiam, entrambi a segno nella ripresa. In coda tre punti che valgono oro per il Cittadella: la squadra di Foscarini vince 1-0 sul campo della Pro Vercelli (Stanco il match winner) e si allontana dalla zona retrocessione. Entella-Trapani finisce 1-1 (Cutolo risponde ad Abate), il Latina batte 2-0 il Pescara grazie a una doppietta di Viviani nel finale e abbandona l’ultimo posto dove ora c’è il Crotone, che sarà di scena lunedì sera a Catania.