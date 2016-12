Serie B: Carpi da favola, adesso è fuga vera

17:11 - Prosegue la marcia della capolista Carpi che batte 4-0 il Perugia ed è sempre più in fuga. Alle spalle della squadra di Castori a -9 ci sono Frosinone (ko 2-0 a Crotone), Livorno (0-0 a Vicenza) e Bologna (3-0 sulla Pro Vercelli). Spettacolare 3-3 tra Spezia e Lanciano, vittoria pesante del Trapani che batte 4-1 l’Avellino in rimonta. Cade ancora il Catania, sconfitto 3-2 dal Cittadella. Il Brescia batte 2-1 il Bari, il Pescara stende 2-0 il Varese.

Il Carpi travolge il Perugia e centra il 12esimo risultato utile consecutivo festeggiando il Natale da dominatore: al Cabassi il 4-0 è firmato dalle reti di Pasciuti (28’), Mbakogu (52’), Struna (58’) e Inglese (90’). Gli umbri cadono dopo una striscia di sei pareggi di fila. Torna a sorridere il Bologna di Diego Lopez che al Dall’Ara stende la Pro Vercelli in uno dei match più gloriosi del nostro calcio (nelle bacheche delle due società ci sono complessivamente 14 scudetti): i rossoblù vincono 3-0 con i gol di Improta e Laribi, e l’autorete di Marconi. Nuovo passo falso del Frosinone che perde 2-0 a Crotone nel lunch match: i calabresi fanno festa grazie ai gol di Maiello (19’) e Ricci (89’). In zona playoff Spezia e Lanciano danno vita a un match esaltante al Picco: finisce 3-3 con i liguri erano in vantaggio 2-0 dopo mezz’ora. Uno splendido Trapani travolge l’Avellino: colpiti a freddo da Castaldo (6’) i siciliani si scatenano e vincono 4-1 grazie ad Abate (tripletta) e Nadarevic.

Nona sconfitta stagionale per il Catania, battuto 3-2 al Tombolato da un Cittadella che non vinceva più di tre mesi. L’eroe di giornata è Sgrigna, autore di una tripletta, mentre ai siciliani non basta una doppietta di Calaiò nel finale. I rossazzurri chiudono in otto per le espulsioni di Rinaudo, Chrapek e Spolli. Cacciati anzitempo anche il tecnico Pellegrino e Leto dalla panchina per proteste. Cade il Modena, battuto 1-0 dalla Ternana: al Liberati decide Avenatti all’83’. Un gol di Sodinha al 91’ regala al Brescia il successo sul Bari (2-1). Latina-Entella finisce 1-1, il Varese perde 2-0 a Pescara e ora è ultimo in classifica.