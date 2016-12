Serie B: Cagliari show, il Bari stende il Como ed è terzo

Reduce da due sconfitte consecutive, il Cagliari dà un calcio alla crisi nel modo più spettacolare: al Sant’Elia il malcapitato Brescia esce con le ossa rotte incassando un pesantissimo 6-0. La squadra di Rastelli, che ora è a -3 dal Crotone, ritrova il sorriso grazie a una tripletta di Joao Pedro. Segnano anche Capuano, Giannetti e Sau, le rondinelle chiudono in dieci per l’espulsione di Antonio Caracciolo al 58’. Il Cagliari ora ha 11 punti di vantaggio sul Bari che soffre per un tempo ma dilaga nella ripresa rifilando un tris al Como: Puscas, Dezi e Rosina le firme del successo biancorosso, i lariani sono sempre più ultimi. Continua a stupire il Trapani di Cosmi che al Provinciale conquista la sesta vittoria di fila e il quarto posto solitario: ultima vittima l’Ascoli, battuto 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena e decisa da una rete di Nizzetto all’82’. Tornano in zona playoff Novara ed Entella: i piemontesi battono 2-1 il Livorno grazie a un gol di Faragò nei minuti di recupero, ai liguri basta una rete di Caputo al 20’ per piegare il Modena al Comunale di Chiavari. In coda finiscono in parità le delicatissime sfide Pro Vercelli-Salernitana (1-1) e Latina-Lanciano (2-2), mentre il Vicenza strappa tre punti d’oro al Menti superando 2-1 la Ternana. Completa il quadro del sabato il successo per 2-0 del Perugia al Curi contro l’Avellino.