Serie B: Cagliari in fuga, frena il Crotone

Il Novara non va oltre l'1-1 al Sinigaglia contro il Como: padroni di casa in vantaggio con Ganz ma recuperati da Galabinov. Piemontesi quarti con 42 punti, uno in più del Cesena che sconfigge 2-1 il Perugia grazie a Falco e a Ciano che rispondono ad Ardemagni. Umbri in 10 tutta la ripresa per il doppio giallo a Prcic. Si chiude sull'1-1 anche il match playoff tra l'Avellino e il Bari: i Galletti, in gol al 19' con Maniero, restano in inferiorità numerica per il rosso diretto a Cissokho in occasione di un rigore che Castaldo si fa respinger da Micai. L'Avellino pareggia nella ripresa con Insigne ma viene superato in classifica all'ottavo posto dall'Entella che si sbarazza 4-0 del Trapani grazie a Jadid, ai rigori di Troiano e Di Carmine e a Costa Ferreira: siciliani in 9 per i rossi a Fulignati e Perticone. In chiave salvezza spicca il secondo successo consecutivo del Lanciano per 2-1 sul Modena: al Biondi ospiti avanti con un'autorete di Vastola ma nella ripresa Di Francesco e Bonazzoli ribaltano il risultato portando la Virtus a 27 punti, uno in più dei canarini. La Ternana, infine, rifila un netto 4-0 ad una Salernitana sempre più in crisi grazie alle reti di Furlan, Ceravolo, Meccariello e Falletti.