Serie B: cade il Frosinone, sprofonda il Catania

18:18 - Il Frosinone perde 3-1 a Brescia e fallisce la chance di avvicinarsi alla capolista Carpi, impegnata domani contro il Livorno. Rallenta anche lo Spezia che non va oltre l'1-1 casalingo contro il Varese. Con lo stesso risultato l'Avellino pareggia a Vercelli. Il 2015 inizia bene per il Pescara che vince 4-2 a Trapani. Sorride anche il Lanciano che rifila un secco 3-0 al Catania: siciliani al terzo ko di fila. Bari fermato sullo 0-0 dall’Entella.

Il Frosinone non riesce a ritrovare continuità. La formazione di Stellone, che prima della sosta aveva battuto il Vicenza al Matusa, perde 3-1 a Brescia e resta a -9 dal Carpi. Le rondinelle, al secondo successo casalingo di fila, vincono grazie a un autogol di Ciofani e alle reti di Corvia e Di Cesare, mentre ai ciociari non basta Curiale. Al secondo posto sale anche lo Spezia che non va oltre l'1-1 in casa contro il Varese (Giannetti replica a un penalty di Falcone). Frena l'Avellino che, in vantaggio con Regoli al 61', si fa raggiungere dalla Pro Vercelli all'85' (a segno Di Roberto).

Giornata positiva per le due abruzzesi. Il Lanciano travoge il Catania al Biondi: finisce 3-0 con i gol di Monachello, Gatto e Grossi. Per i siciliani, terzultimi in classifica, incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Sorride anche il Pescara che vince 4-2 al Provinciale di Trapani: negli occhi resta in particolare la magia di Pasquato (stop di petto e tiro al volo dalla distanza). In coda perde il Crotone, battuto 2-1 dalla Ternana al Liberati. Finiscono a reti bianche Bari-Entella e Latina-Vicenza, Cittadella-Modena termina 1-1.