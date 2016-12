Serie B: cade il Bari, sconfitto in casa del Modena

Nella 17.a giornata di Serie B, il Bari crolla in casa del Modena perdendo 2-1 e non sfrutta l'occasione di portarsi in testa al campionato a quota 35. La squadra di Nicola rimane ferma a 32 in attesa dei match di Cagliari e Crotone e consente agli emiliani di respirare un po'. Importante vittoria, in zona playoff, del Novara che si impone sul Perugia per 4-1. Bene anche l' Ascoli : 1-0 sulla Ternana . Ko della Pro Vercelli contro l'Avellino (1-0).

Il match del Bari inizia male: al 6' grazie il Modena passa in vantaggio grazie al piattone ravvicinato di Nardini che, ben servito da Belingheri, sorprende Guarna. I pugliesi vogliono il pareggio, ma al 15' il Modena raddoppia con Granoche che sfrutta un bel calcio d'angolo (deviato da Cionek). Al 32' il Bari reagisce: gran botta di Valiani, ma il tiro viene respinto da Guarna. Nella ripresa la squadra di Nicola accorcia le distanze con una punizione di Sansone. La rete dell'ex Samp però non basta: il Bari rimane a 32 punti, non sfruttando l'occasione di andare solo in testa.



Strepitoso Novara, che vince 4-1 in casa del Perugia. I piemontesi, privi di capitan Gonzalez, schierano Evacuo in attacco con Rodriguez. Il risultato si sblocca al 16', quando Corazza su assist di Faragò porta i suoi in vantaggio. Il Perugia cerca il pari prima con Joss, che scaglia un gran destro verso la porta di Rosati, e poi con Lanzafame. Al 60' arriva il raddoppio del Novara con Evacuo, ma Parigini accorcia. Chiudono il match Faragò (terzo gol in stagione) e Galabinov con uno splendido tiro da fuori.



In zona salvezza importante vittoria anche dell'Avellino, che si impone in casa contro la Pro Vercelli (1-0). Roberto Insigne è inconcludente, ma gli irpini trovano comunque il gol al 55' grazie a D'Angelo, bravo a raccogliere una corta respinta della difesa di Foscarini e a insaccare. La Pro Vercelli prova a reagire sul finale, ma non trova il pareggio. Vittorie anche per Virtus Entella e Ascoli. A Chiavari decide il rigore al 74' di Caputo, mentre al Del Duca basta il gol al 15' di Caturano. Male il Cesena che non va oltre il pareggio per 0-0 al Manuzzi contro il Trapani. Nella partita delle 18.30 il Brescia batte 2-0 il Pescara grazie ai gol di Geijo e Mazzitelli e lo supera in classifica.