Serie B: Bologna-Pescara, l'ultimo duello

Cala il sipario sulla Serie B. Resta soltanto un verdetto, il terzo e ultimo posto valido per la promozione in A, e a giocarselo sono Bologna e Pescara: dopo lo 0-0 dell'Adriatico, i decisivi 90 minuti si giocano al Dall'Ara. In caso di parità a festeggiare saranno gli emiliani grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare. Assenza pesante tra gli abruzzesi: Oddo dovrà fare a meno di Bjarnason, convocato in Nazionale.