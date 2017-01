Serie B: beffa Frosinone, il Verona perde ma resta primo

Prima partita dell’anno, prima giornata di ritorno, ma solita prima in classifica. La Serie B, dopo la sosta invernale, trova ancora il Verona in testa. La squadra veronese perde con il Latina e deve ringraziare l’Entella, che nel recupero riesce a ribaltare la partita contro il Frosinone, fino a quel momento in vantaggio e virtualmente primo. La Spal batte il Benevento, mentre in fondo vincono il Pisa e il Trapani.