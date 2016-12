Serie B: Avellino e Frosinone in testa, Livorno a valanga

22:58 - Un gol di Comi lancia l'Avellino in testa col Frosinone, che beffa il Perugia all'89'. Gli irpini, salvati da Gomis nel finale, battono uno a zero un ostico Carpi. Nelle altre sfide dell'ottava giornata vittoria a valanga del Livorno sul Trapani (6-0) e del Pescara che batte 4-1 fuori casa il Crotone. bene anche il Bologna, vittorioso 2-1 su un Latina sempre più in crisi. Il Lanciano supera il Vicenza (3-0) con una doppietta del senegalese Thiam.

LIVORNO - TRAPANI 6-0

Tutto facile per il Livorno di Gautieri contro il Trapani. Gara subito in discesa con il gol di Siligardi (11') e raddoppio di Cutolo su rigore per fallo di Lo Bue (espulso) su Vantaggiato. In dieci uomini i siciliani crollano e un minuto dopo (15') arriva il 3 a 0 di Cutolo che mette a sedere Marcone con una splendida finta. Nella ripresa apre Vantaggiato (47') su calcio d'angolo prima del gol della doppietta personale (55'). All'80' arriva la rete del sei a zero ancora con Siligardi.

LATINA - BOLOGNA 1-2

Prosegue la crisi del Latina nonostante l'arrivo sulla panchina di Breda, protagonista della cavalcata che lo scorso anno ha portato i pontini vicini alla serie A. Emiliani avanti al 12' con il difensore greco Oikonomu, abile a sfruttare un calcio d'angolo di testa. Al 37' grande occasione per il Latina ma Crimi dal dischetto (fallo su Angelo) si fa ipnotizzare da Coppola. A due minuti dal 45' arriva il due a zero di Zuculini, ben servito dall'ex Laribi. Nella ripresa è un altro Latina, rinvigorito dall'ingresso di Dudu Mandi che propizia il 2 a 1 di Sforzini con uno slalom in area. Nel finale assalto del Latina (gol annullato a Dudu Mandi per fallo di Sforzini) ma il Bologna resiste.

CROTONE - PESCARA 1-4

Vittoria che fa morale e classifica per il Pescara in una partita segnata dalla grande paura per il portiere Secco, portato in ospedale dopo uno scontro con un compagno del Crotone. Terrificante uno due abruzzese nel primo tempo con Lazzari (35') e Pasquato (42', gran destro da fuori). Nel secondo tempo il Pescara sbaglia un rigore con Politano e al 72' arriva il gol della speranza calabrese con Torregrossa, che 3 minuti dopo colpisce il palo in entrambi i casi sugli sviluppi di un angolo. Gli ospiti chiudono la partita in contropiede con una doppietta di Melchiorri (78' e 85')

AVELLINO - CARPI 1-0

Vittoria di fondamentale importanza per l'Avellino che in attesa di Perugia-Frosinone conquista la vetta della classifica a quota 15. Decide la parita Comi al 30', bravo a sfruttare l'uscita a vuoto di Gabriel su cross dalla sinistra di Visconti. Il Carpi diomostra di non trovarsi per caso al terzo posto in classifica e nella ripresa rende la vita difficile agli irpini, arrivando a sfiorare il pari all'81' con un sinistro a botta sicura di Lasagna respinto da un ottimo Gomis.

LANCIANO - VICENZA 4-0

Il senegalese Thiam protagonista nella vittoria del Lanciano sul Vicenza. Al 44' il vantaggio dei padroni di casa con Piccolo che di sinistro brucia Bremec dal limite dell'area. Nella ripresa Vicenza in dieci dopo l'espulsione di Gentili (doppio giallo) e Lanciano che prende il largo. Thiam segna un gran gol al 55' dopo uno spettacolare slalom e sigla la sua doppietta all'82'. A cinque minuti dal termine è Monachello a segnare il 4-0.

PERUGIA-FROSINONE 0-1

L'urlo del Frosinone. I ciociari battono 1-0 a domicilio il Perugia nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie B e, superando in classifica proprio il Grifone, acciuffano in vetta l'Avellino a quota 15. Al Curi decide una rete in extremis di Dionisi, che all'89' infila la palla in rete sfruttando una clamorosa papera di Koprivec. Il portiere degli umbri si riscatta parando un rigore a Ciofani al 92', quando ormai è però troppo tardi.Mister Camplone deve fare i conti con diverse assenze, per cui sceglie di partire con un ambizioso 3-4-3 e porta in panchina tre giocatori della Primavera. Anche nel Frosinone manca qualcuno, ma Stellone può comunque affidarsi al consueto 4-4-2 con Masucci che rileva Soddimo in mezzo al campo. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, tra le due squadre c’è un certa rivalità dopo lo splendido duello dello scorso anno in Lega Pro: l’avvio di gara è piuttosto abbottonato, anche se all’8’ Gucher vede Koprivec fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un destro da lontanissimo. Al 16’ Zappino rischia grosso, quando esce dall’area per anticipare con un colpo di testa l’attaccante umbro: la palla resta nei paraggi, ma nonostante la porta sguarnita i padroni di casa non riescono ad approfittarne. Clamorosa svista arbitrale al 20’: su corner di Fossati, Vinicius colpisce di testa in tuffo e Zappino para, ma il direttore di gara non vede una netta trattenuta ai danni di Comotto (si trattava di un fallo da rigore solare). Zappino torna protagonista al 22’ per alzare in corner un bellissimo destro di Del Prete, poi al 26’ Rabusic conquista palla e cerca il gol con un destro rasoterra ma ancora una volta il portiere ospite si salva. Il Perugia, nel complesso, è più offensivo ma il Frosinone non sta a guardare e prima dell’intervallo cerca il gol con un destro di Dionisi (centrale). Il secondo tempo è letteralmente a due facce: fino al 67’ non succede nulla di rilevante, poi il Perugia accusa un vistoso calo psicofisico e i ciociari prendono il sopravvento. Dionisi ci prova con il sinistro ma colpisce un palo clamoroso a Koprivec battuto, un minuto dopo Paganini (su cross dalla destra) sbuca sul secondo palo e cerca il gol con un colpo di testa in tuffo ma la mira è pessima. I grifoni tornano a farsi vedere con Falcinelli al 72’ (sinistro fuori, poco prima Ciofani aveva protestato molto per un presunto fallo in area di Vinicius ai suoi danni), ma il Frosinone ha ormai la gara in pugno: ottimo sinistro di Dionisi al 72’, Koprivec para in due tempi. Altra occasione sprecata dagli ospiti all’84’, quando Dionisi (su tocco di Soddimo) non riesce a segnare a porta pressoché sguarnita. Lo 0-0 sembra in dirittura d’arrivo, ma il finale è super: all’89’ Musacci crossa dalla destra, Dionisi calcia con il destro colpendo però male ma Koprivec combina un pasticcio incredibile e si lascia sfuggire la palla, che rotola in fondo al sacco. Passano tre minuti e il portiere umbro combina un altro disastro atterrando Paganini in area: Ciofani va sul dischetto, ma Koprivec si riscatta parzialmente parando la conclusione dell’attaccante. E’ l’ultima fiammata di una partita molto intensa.