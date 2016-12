Serie B, Ascoli-Entella rinviata, preoccupa lo sciame sismico

La terra continua a tremare nel centro Italia. Uno sciame sismico che ha consigliato il rinvio della sfida del campionato di serie B tra Ascoli ed Entella in programma sabato alle 15 al Del Duca . Una decisione presa dalla Lega cadetta per permettere alle autorità locali di svolgere tutti gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dello stadio. Quando sarà garantita verrà stabilita la data del recupero della partita.

Nel pomeriggio, la Commissione provinciale di vigilanza aveva rimandato a domani una decisione in merito all'opportunità di disputa della gara. La Lega ha decretato comunque il rinvio perché "non ci sarebbe il tempo per l'organizzazione, soprattutto per l'Entella, e per permettere alle forze dell'ordine di concentrarsi sulle emergenze del territorio", colpito dal terremoto.