Serie A: volata scudetto, le tappe di Juve, Napoli e Roma da qui alla fine

Continua il botta e risposta in testa alla classifica tra Juve e Napoli: i bianconeri superano l'ostacolo Torino tra le polemiche, gli azzurri di Sarri battono in rimonta il Genoa grazie a un Higuain da sballo. E i punti di distacco tra le principali rivali allo scudetto restano tre. Nella volatona finale per il titolo non escludiamo comunque ancora la Roma, nonostante la frenata casalinga contro l'Inter e la striscia di vittorie consecutive che si è interrotta a otto: non dimentichiamo che alla 35.a giornata ci sarà lo scontro diretto tra i giallorossi di Spalletti e Napoli all'Olimpico. Ecco il calendario da qui alla fine: