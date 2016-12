Serie A, verso Milan-Inter: Abate verso il recupero, Palacio favorito su Osvaldo

10:24 - A quattro giorni dal derby, cominciano a delinearsi le probabili formazioni di Milan e Inter in vista di un match che, per entrambe, potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Inzaghi ha intenzione di confermare il 4-3-3 col tridente composto da Honda, El Shaarawy e Menez, favorito su Torres. Due i dubbi per il tecnico rossonero: il primo riguarda Abate, per cui esistono buone speranze circa il suo recupero; più difficile la presenza di De Jong, ancora alle prese con il problema al flessore. Al posto dell'olandese è pronto Essien. In casa Inter, invece, Mancini è pronto ad archiviare la difesa a tre e si presenterà col 4-3-1-2. Al centro della difesa giocheranno Ranocchia e Juan Jesus (out Vidic), Kovacic sarà il trequartista alle spalle di Icardi e Palacio (favorito su Osvaldo) mentre è sempre più probabile il forfait di Hernanes, che partirà dalla panchina. Il centrocampo nerazzurro rivedrà Guarin dal 1': M'Vila, Obi e Kuzmanovic si giocheranno le ultime due maglie.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Mexes, Alex, De Sciglio; Muntari, Essien, Bonaventura; Honda, Menez, El Shaarawy. A disp.: Abbiati, Rami, Armero, Zaccardo, Zapata, Poli, De Jong, Saponara, Van Ginkel, Niang, Pazzini, Torres. Allenatore: Inzaghi.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, M'Vila, Obi; Kovacic; Icardi, Palacio. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Mbaye, Krhin, Hernanes, Kuzmanovic, Osvaldo, Bonazzoli. Allenatore: Mancini.

PELLEGRINI: "DERBY? VOGLIO VINCERE, CONTO SU MANCINI"

Ernesto Pellegrini sta provando a dare una mano alla sua Inter, ma intanto spera di vincere il derby. "Il derby? Ho l'Inter e quindi cosa posso dire: viva l'Inter e speriamo bene. Mancini scelta giusta? Spero tanto di sì, ci conto: lo stimo molto", ha detto.

VIDIC: "VINCERE, NON IMPORTA COME"

Anche Nemaja Vidic è già in clima derby, il suo primo a Milano. " Il derby? E' importante e bello giocare queste partite a contatto con i tifosi delle due squadre. Questi match li vuoi vincere sempre, non importa come. Non vedo l’ora di provare l’atmosfera e di giocare: queste partite sono sempre entusiasmanti. Speriamo di divertirci, giocare una buona partita, e soprattutto vincere", ha detto a Inter Channel.

ZANETTI:"MANCIO SA COME PREPARARE QUESTA PARTITA"

Secondo uno che di Derby ne ha vissuti tanti, l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, quella di domenica sarà "una partita fondamentale. Il Mancio essendo un uomo di esperienza che conosce molto bene l'ambiente sa come preparare questo tipo di partite. Non ha avuto molto tempo per lavorare, ma ci sono i presupposti per far bene. Difficile fare pronostici. L'esperienza di Mancini può fare la differenza, ma anche Pippo caricherà il Milan".



MILAN E INTER, AMARCORD DERBY: BOTTA E RISPOSTA TRA ROSSONERI E NERAZZURRI



Hey @Inter, questo è il nostro Derby preferito, datato 13 Maggio 2003. E il vostro? :) #MilanInter pic.twitter.com/Mv14aY8t36

— AC Milan (@acmilan) 19 Novembre 2014

Ciao @acmilan, noi siamo sicuri: il nostro #MilanInter preferito è quello vinto 0-4 con Mourinho il 29 agosto 2009 :) pic.twitter.com/VRuVhsWXOl

— F.C. Internazionale (@Inter) 19 Novembre 2014

Filippo Inzaghi è alle prese con due dubbi di formazione, causa infortuni: De Jong e Abate. I due anche oggi si sono allenati a parte, le soluzioni alternative sono pronte: Rami esterno destro di difesa, Essien a centrocampo.Ci sono margini perché de Jong possa recuperare; meno facile per Abate. Il dubbio Torres-Menez dovrebbe sciogliersi a favore del francese.A quattro giorni dal derby, è tutt'altro che certo il recupero di Hernanes, vittima di problemi all'adduttore. Per sostituirlo, ipotesi Obi mezz'ala con Kovacic trequartista, o spazio a Kuzmanovic. In difesa, in bilico la posizione da titolare di Vidic: sarebbe la prima, importante, novità del nuovo corso interista.Intervista a Sky di Mauro Icardi: "Abbiamo cambiato allenatore, e ripartiamo tutti da zero. Per lottare, soffrire, conquistarci un posto e portare in alto l'Inter. Dobbiamo dare tutti il meglio di noi stessi, lo abbiamo fatto anche con Mazzarri, ma adesso dopo questo cambio arrivato all'improvviso abbiamo il dovere di non sbagliare più".van Bommel ha parlato a Milan Channel. "Ho giocato due derby di Milano, per me è la partita più bella del mondo, il pubblico è fantastico. Il mio primo derby è stato fantastico: dopo pochi secondi ha segnato Pato e lo stadio è esploso. È stato incredibile vincere 3-0, staccare l'Inter e poi vincere lo scudetto: era il 2011. Dovevamo vincere quella partita perché arrivavamo dalla sconfitta contro il Palermo. Nel secondo derby ho invece preso la traversa”.Al sito ufficiale dell'Inter, ecco Giuseppe Bergomi. "I derby? Ne ricordo due in particolare: il primo del 6 settembre 1981, quando ho segnato. Era un derby di Coppa Italia e abbiamo passato il turno all'ultimo secondo grazie alla mia rete, andando poi a vincere la Coppa a fine stagione. L'altro è facile: quello dello scudetto 1988-89. Che emozione!". L'ex numero 2 nerazzurro, poi, descrive quello che per lui ha rappresentato Inter-Milan:"Il derby è la partita che ti ripaga di tutti i tuoi sacrifici. Quando entri in campo e vedi lo stadio pieno è come se vivessi in un clima ovattato".Intervistato da calciomercato.it, l'ex rossonero Alberigo Evani ha parlato così del Milan: "Inzaghi, come Conte, è riuscito a riportare entusiasmo. Si è visto soprattutto nelle prime partite e la squadra ha avuto benefici tanto è vero che ha fatto buoni risultati. Ora si è un po’ fermata nel gioco ma credo che possa competere per le prime posizioni: è una buona squadra, la società è la migliore e con il lavoro può arrivare tra le prime quattro, anche se non può competere per il titolo.