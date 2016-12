Serie A, Verona-Torino 2-2: a segno Toni, Gomez, Baselli e Acquah

LA PARTITAE' un Toro da rimonta. Ormai è chiaro. I granata col Verona non vincono, è vero. Ma portano a casa un pareggio prezioso. Soprattutto perché conquistato con le unghie e con i denti in una giornata di emergenza. Il Verona ha provato a sfatare in tutti modi il tabù casalingo con i granata sfruttando soprattuto le sue torri, ma non è riuscito a conquistare il bottino pieno. Due spallate non sono bastate a incrinare le certezze degli uomini di Ventura, che ora iniziano a viaggiare a un bel ritmo. Dopo tre giornate, il bilancio dice due vittorie e un pareggio: percorso quasi netto. Roba da far venire le vertigini. Certo, il gioco del Toro oggi non è stato granché, soprattutto perché sono mancati alcuni uomini chiave. Ma il risultato è positivo. Il gruppo ha carattere, i vecchi sono sempre affidabili e i giovani posso crescere senza troppe pressioni. Discorso diverso invece per il Verona, che non riesce a piazzare il colpo del ko e tiene sempre in partita gli avversari nonostante una netta supremazia sul piano del gioco e delle azioni pericolose. Per Mandorlini l'obiettivo è la salvezza. E non sembra una missione impossibile. Ma serve più cinismo.



Al Bentegosi Ventura non può contare su Maksimovic e Moretti, rivoluziona la difesa e fa esordire Belotti dall'inizio. Mandorlini invece piazza Siligardi nel tridente e, senza Hallfredsson, affida a Viviani il pallino del gioco. L'avvio del match è brillante con entrambe le squadre che provano subito a verticalizzare la manovra su Toni e Quagliarella. Al Bentegodi c'è vento e si gioca soprattutto palla a terra. Ma quando si alza la traiettoria sui calci piazzati Marquez è sempre pronto a spaventare di testa Padelli. Il Toro soffre sulle palle alte e abbassa il baricentro, concedendo metri ai padroni di casa. Bruno Peres e Souprayen danno vita a un bel duello in fascia. Sull'altra corsia Avelar invece alza bandiera bianca e Ventura è costretto a correre ai ripari, avanzando Molinaro e inserendo Jansson. L'inizio lento del Toro non è una novità in questa stagione e la squadra di Mandorlini prende in mano il match. I granata non riescono a ripartire, l'Hellas invece alza il pressing, ma non affonda. In difficoltà, il Torino fa densità al limite per proteggersi e ricomincia a manovrare da dietro con pazienza.



Il primo tiro in porta degli uomini di Ventura arriva solo alla mezz'ora, con Bruno Peres. Ed è un segnale. Bovo veste i panni del "suggeritore" e innesca Molinaro. Si svegliano anche Quagliarella e Belotti, ma il Verona è sempre in agguato. Greco ha il piede caldo e al 40' Toni impegna di testa Padelli. Poi allo scadere del primo tempo il portiere granata si salva ancora in mischia su calcio d'angolo e il bomber di Mandorlini chiede il rigore per una trattenuta di Bovo.



Rigore che Irrati invece fischia al 3' della ripresa ai danni di Jansson per un intervent molto discutibile su Gomez. Sul dischetto si presenta Toni, che sblocca la gara piazzando la palla centralmente sotto la traversa. Dopo il vantaggio i padroni di casa non mollano la presa e provano a piazzare il colpo del ko. Ventura cerca di dare più peso all'attacco e inserisce Maxi Lopez per uno spento Belotti. Glik sfiora il pari su calcio d'angolo, ma è sempre il Verona che manovra con continuità. Senza idee in mezzo al campo, i granata si affidano agli inserimenti di Molinaro e all'esperienza di Quagliarella. E al 66' proprio da un perfetto movimento sulla linea del fuorigioco dell'attaccante granata nasce il gol del pari. L'uomo della provvidenza è ancora Baselli, che raccoglie una respinta corta di Rafael e firma la terza rete consecutiva in campionato. Si accende il match. Il Verona non molla e al 71' torna in vantaggio con una spizzata di testa Gomez. Nemmeno il tempo di esultare e Acquah firma la rete del pari con un piattone dal limite dopo una respinta di Rafael. Nel finale entra anche Pazzini, Toni reclama un altro calcio di rigore, ma il risultato non cambia. Questo Toro sarà un osso duro per tutti.