Serie A, Verona-Torino 1-3: il Toro vede l'Europa League

00:02 - Nel primo anticipo della 22a giornata di Serie A, il Torino passa 3-1 al Bentegodi contro il Verona e ora mette nel mirino la zona Europa League. A sbloccare la gara è Martinez al 32'. La manovra dei veneti è prevedibile e il Toro raddoppia al 5' st con Quagliarella che realizza dagli 11 metri. Tardivo il gol di Toni (38' st), chiude El Kaddouri nel recupero. Per i granata è la 4a vittoria di fila, evento che non si verificava dal 1978.

LA PARTITA

Il Torino ingrana la quarta e per il Verona è nottefonda. Al Bentegodi i granata mettono insieme la quarta vittoria di fila e il nono risultato utile consecutivo, numeri stratosferici che fanno sognare i tifosi. Per gli uomini di Mandorlini, invece, seconda battuta d'arresto consecutiva che costringe a guardarsi le spalle con qualche timore.

Gli ospiti partono subito con il piede giusto e, pur senza creare grandi grattacapi, tengono bene il campo e neutralizzano i padroni di casa che nei primi 20' combinano poco o nulla. Il Toro è superiore a centrocampo e può contare su una difesa solidissima. Il problema fino a qualche domenica fa era sempre stato l'attacco, ma ora gli avanti granata si sono svegliati dal letargo. E' Martinez che rompe gli equilibri poco dopo la mezzora, approfittando di un liscio di Marquez. L'Hellas fatica a rispondere, Toni è stretto nella morsa Glik-Moretti e Saviola un pesce fuor d'acqua.

Non sorprende, quindi, che sono gli uomini di Ventura a trovare il raddoppio a inizio ripresa. Moretti fa 50 metri di campo palla al piede e serve Martinez che entra in area e viene steso da Marques. Giallo e rigore trasformato da Quagliarella. A questo punto il Toro abbassa i ritmi, meriterebbe un altro rigore al 19' st (fallo di Marquez su Quagliarella) e soffre solo nell'ultimo quarto d'ora, quando Mandorlini si gioca il tutto per tutto e manda in campo Gomez, Lazaros e Fernandinho.

Toni trova il gol della speranza sull'unica indecisione di Glik, i veneti attaccano a testa bassa ma invece del pareggio subiscono in contropiede il terzo gol: El Kaddouri si fa tutto il campo e beffa Benussi. La zona Europa League è più vicina, l'Hellas si lecca le ferite e si dovrà sudare fino in fondo la salvezza.

LE PAGELLE

Toni 6,5 - E' l'ultimo dei suoi ad arrendersi. Segna il gol dell'illusione e sfiora di testa il clamoroso 2-2.

Marquez 4,5 - Brutta serata per il difensore messicano: clamoroso il liscio sul gol di Martinez, poi stende Quagliarella in area ma per sua fortuna l'arbitro non vede.

Saviola 4,5 - Il "Coniglio" è rimasto nel cilindro e non la becca mai. Sostituito a 20' dalla fine, troppo tardi.

Martinez 7 - Una spina nel fianco per i lenti difensori veneti. Segna e si procura il rigore da cui nasce il 2-0.

Molinaro 7 - Grande prova del terzino sinistro, la migliore in maglia granata. E' il padrone della sua fascia.

Quagliarella 6,5 - Il periodo no è ormai alle spalle. Con la rete al Bentegodi sono 9 i gol segnati in campionato.

IL TABELLINO

VERONA-TORINO 1-3

Hellas Verona (3-5-2): Benussi 6; Moras 6, Marquez 4,5, Marques 5; Pisano 5,5 (27' st Gomez 6), Greco 5, Tachtsidis 6, Hallfredsson 5(26' st Lazaros 6), Agostini 5,5; Saviola 4,5 (35' st Fernandinho sv), Toni 6,5. A disp.: Rafael, Gollini, Sorensen, Nico Lopez, Ionita, Valoti, Brivio, Campanharo, Martic. All.: Mandorlini 5,5.

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 6, Glik 6, Moretti 6,5; Bruno Peres 6, Benassi 7 (36' st Gonzalez sv), Vives 6, Farnerud 6 (14' st El Kaddouri 6,5), Molinaro 7; Quagliarella 6,5 (27' st Amauri sv), Martinez 7. A disp: Ichazo, Castellazzi, Jansson, Maksimovic, Gaston Silva, Masiello, Darmian. All: Ventura 7.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 32' Martinez (T), 5' st rig. Quagliarella (T), 38' st Toni (V), 47' st El Kaddouri (T)

Ammoniti: Glik, Bovo, Padelli (T), Marques (V)

Espulsi: -