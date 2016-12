Serie A: Verona-Sassuolo 1-1, gli scaligeri non vincono mai

Il Verona non riesce a sbloccarsi e, dopo 17 giornate, fallisce ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Al Bentegodi contro il Sassuolo finisce 1-1. Sono gli ospiti a passare per primi con un colpo di testa di Floccari al 34'. Il pareggio degli scaligeri al 39' con Toni . Nella ripresa palo di Politano e salvataggio sulla linea di Sala. Verona sempre ultimo con solo 8 punti, il Sassuolo sale a 27.

LA PARTITA

L'Hellas sotto l'albero di Natale vorrebbe trovare la prima vittoria in campionato per dare uno slancio alla cura Delneri, mentre il Sassuolo vuole rimanere agganciato al treno Europa. Per farlo, però, Di Francesco deve sfatare un doppio tabù: battere il collega contro il quale non ha mai vinto nemmeno da giocatore ed espugnare il campo dell'Hellas. Tre i cambi tra i padroni di casa rispetto alla squadra che ha pareggiato a San Siro con il Milan: in difesa ci sono Bianchetti (al posto del partente Marquez, già volato in Messico) e Souprayen, mentre a centrocampo rientra Hallfredsson al posto di Greco. Sarà ancora 4-2-3-1. Il rinvio della gara contro il Torino costringe Di Francesco a fare ancora a meno dello squalificato Berardi. In attacco manca anche Defrel. il tridente è Politano-Floccari-Sansone.

Il Verona conferma tutti i suoi limiti di gioco: non è un caso che degli 11 gol segnati in campionato, ben 10 arrivano da palla inattiva. La grinta non manca (giallo ad Halfredsson dopo 38 secondi), ma spaventare Consigli non sembra proprio affare. Il Sassuolo gioca con la mente sgombra e crea diversi grattacapi a Gollini (bravo su Floccari), ma nulla può al 34' quando Vrsaljko pennella da destra un cross per la testa di Floccari che, tutto solo, spedisce alle spalle del numero 1 gialloblù. Bello il quarto gol in campionato dell'attaccante, ma difesa dell'Hellas colpevolmente assente. Intanto Delneri era passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3, una mossa che dà i suoi frutti in chiusura di tempo: bella iniziativa di Wszolek, che mette a centroarea per Toni che fa esplodere il Bentegodi. Terzo gol in campionato per il capocannoniere della passata stagione, il primo su azione. Una rete che dà morale al Verona per cercare tre punti fondamentali nella ripresa.

Nel secondo tempo è ancora il Sassuolo a partire meglio sull'asse Sansone-Floccari, ma Gollini dice ancora no al bomber calabrese. Poi è il palo a salvare l'Hellas su tiro di Politano dal limite. Delneri si gioca la carta Pazzini e l'ex Milan va subito vicino al gol con una bella girata. Ma sono gli ospiti i più pericolosi: poco dopo la mezzora Sala salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Floro Flores. Il Verona prova a spingere più con la forza dei nervi che con il gioco, ma il muro del Sassuolo regge senza particolari patemi. L'ultima occasione della gara sui piedi di Bianchetti, che di mestiere fa il difensore. Il punticino muove la classifica del Verona, ma di questo passo la salvezza diventa irrangiungibile. Il Sassuolo ci prova e alla fine si accontenta: per sognare l'Europa bisogna migliorare il rendimento fuori casa. Ma non c'è dubbio che il Natale degli uomini di Di Francesco è più gioioso che mai.