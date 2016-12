Serie A: Verona-Roma 1-1, Florenzi risponde a Jankovic

LA PARTITAUna novità nell'undici annunciato della Roma: c'è Gervinho e non il nuovo arrivato Iago Falque nel tridente d'attacco con Salah e Dzeko. Dal canto suo Mandorlini sceglie Jankovic-Toni-Gomez e lascia in panchina Pazzini. Pronti via e subito un brivido per la difesa giallorossa, con il destro a giro di Gomez che termina sopra la traversa. La replica della Roma è in una bella iniziativa di Salah, ma l'uno-due tra Dzeko e Pjanic non funziona. Il gioco della squadra di Garcia è prevedibile e c'è poco movimento senza palla: poco sfruttate le fasce laterali e il gioco centrale non regala frutti. Ci si affida alle qualità dei singoli - conclusioni al volo di Dzeko e poi di Salah - ma non basta per sfondare il muro dei padroni di casa. Che si difendono in blocco e poi ripartono in contropiede. E rischiano di fare male. Al 29' Toni si invola verso l'area poi fa la cosa sbagliata scegliendo la conclusione debole invece di servire il compagno smarcato. La Roma ci prova con Nainggolan - Rafael è bravo a bloccare la conclusione di sinistro - poi con Gervinho, fuori di poco. Ma è il Verona che nel finale di tempo ha le occasioni migliori: prima Suprayen impegna Szczesny in angolo poi De Rossi salva sulla linea sul colpo di testa di Jankovic.



Nessun cambio a inizio ripresa. All'11' è doppio miracolo di Szczesny, che prima respinge la conclusione di Halfredsson e poi salva su Gomez. Cinque minuti dopo arriva il gol del vantaggio del Verona: a firmare la prima rete del campionato è Jankovic, che raccoglie il lancio di Halfredsson e di piatto batte il portiere della Roma. Garcia decide di cambiare, dentro Iago Falque per uno spento salah e Keita per De Rossi. E la Roma trova il pareggio grazie a Florenzi, che supera un colpevole Rafael con un tiro dalla distanza. E' un buon momento per i giallorossi, che ora ci credono e chiudono i gialloblù nella propria metà campo. Rafael rialza la testa prima sul tentativo di Dzeko e poi sul quello di Pjanic. Ancora il bosniaco nel finale, grande salvataggio di Rafael. Primo tempo opaco, meglio la ripresa per la Roma. Alla fine arriva un pareggio che non può accontentare Garcia.