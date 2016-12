Serie A: Verona-Genoa 1-1, autogol di Coppola poi Pazzini

LA PARTITAIl Verona vuole dare continuità al bel pareggio di sette giorni fa all'Olimpico contro la Roma e sperare ancora nella salvezza, il Genoa punta ad allungare la striscia di due vittorie consecutive conquistate contro Atalanta e Palermo dopo un filotto shock di cinque ko di fila. Tra i padroni di casa in campo sia Halfredsson che Greco, con Ionita che agisce alle spalle di Pazzini. Tra gli ospiti Dzemaili vince il ballottaggio con Rigoni. Genoa più intraprendente fin dalle battute iniziali, soprattutto sul versante destro: al 4' cross di Ansaldi, rovesciata di Pavoletti che termina alta. Ancora Pavoletti mette pressione a Coppola, che quasi si fa soffiare il pallone. Che brivido per la difesa gialloblù. Al 19' si sblocca la gara. Dzemaili conquista una punizione dal limite: batte Suso che colpisce il palo interno. La palla sbatte sulla schiena di Coppola e autorete. Nel finale si sveglia la squadra di Delneri: prima conclusione verso la porta per opera di Wszolek, poi ecco il pareggio di Pazzini su assist di Ionita. Per il Pazzo secondo gol consecutivo e terzo centro in campionato. Nel recupero Perin c'è sul tentativo di Halfredsson.



A inizio ripresa cambia Delneri: dentro Gomez al posto di Rebic. Dopo una decina di minuti fuori Greco per Siligardi. Verona a trazione anteriore. Gasperini risponde con una doppia sostituzione: Cerci al debutto per Suso e Rigoni per Dzemaili. Verona pericoloso con Gomez, Perin è attento e respinge. Ancora i padroni di casa, alla ricerca del gol della vittoria, che manca ancora in questo campionato: in contropiede Wszolek scarta anche Perin ma conclude sull'esterno della rete. Gasperini fiuta il pericolo e toglie Perotti, inserendo Marchese. Ma il Verona ci crede e continua il forcing in attacco. Pazzini si procura una punizione dal limite, poi i gialloblù protestano per un presunto tocco di mani di Cerci (Rocchi lascia proseguire). E ancora, Perin è chiamato a una super parata su esterno sinistro di Gomez. Finale da brivido, con Cerci pericoloso in contropiede e ancora Perin che respinge la conclusione di Siligardi. La gara si chiude sull'1-1: tabù tre punti per il Verona, che rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Un punto che soddisfa più il Genoa.