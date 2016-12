Serie A: Verona-Empoli 2-1, decidono Moras e Sala

18:18 - Vittoria in rimonta per il Verona, che nella 36.ma giornata di campionato supera l'Empoli e sale a quota 44 punti in classifica. Al Bentegodi finisce 2-1 per la squadra di Mandorlini, che dopo sei minuti subisce la rete di Saponara ma al 24' trova il pari grazie a un colpo di testa di Moras. Toni sfiora due volte il gol nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il decisivo 2-1 di Sala, che sfrutta un errore di Bassi.

LA PARTITA

Un bel 2-1 per celebrare al meglio lo scudetto del Verona conquistato 30 anni fa, vinto il 12 maggio 1985 e ricordato prima del match con alcuni protagonisti di quella grande cavalcata, tra cui Osvaldo Bagnoli. Il Verona di oggi, che non può certo avere quelle ambizioni, è comunque una squadra serena e in salute, senza alcun problema di classifica come l'Empoli. Una situazione ideale per sprigionare una partita divertente, leggera, dove non mancano le occasioni e nemmeno del buon calcio.



I precisi sincronismi dei toscani prevalgono nella primissima parte di gara, quando la banda di Sarri assume il controllo della gara grazie al solito, ottimo, palleggio e a una invidiabile condizione fisica. Un errore di Moras, al 6', mette Maccarone nelle condizioni di servire Saponara, che solo davanti a Rafael non perdona. I veneti restano compatti, senza forzare i tempi, e cominciano ad alzare il baricentro dopo 20 minuti decisamente soft. Il primo squillo è firmato Toni, che al 21' spara sulla traversa dopo una palla persa da Zielinski. E' la scossa che serve al Verona per entrare in partita, e infatti poco dopo (24') è proprio Moras - con ancora sulla coscienza lo 0-1 - a riscattarsi: punizione di Obbadi da destra, il greco svetta di testa sul secondo palo e non dà scampo a Bassi. A questo punto l'inerzia cambia sensibilmente, i padroni di casa salgono di giri e al 44' sfiorano il 2-1 ancora con Toni, che arriva in spaccata sul cross di Hallfredsson ma trova il salvataggio del portiere toscano, aiutato poi da Barba.



Cala l'intensità nella ripresa e, di conseguenza, anche le chance di trovare la rete diminuiscono. Entrambe si affidano, più che altro, a timide conclusioni dalla distanza e per rompere l'equilibrio ci vuole l'errore di Bassi, che smanaccia malissimo un innocuo cross di Hallfredsson, servendo Sala e offrendogli su un piatto d'argento la possibilità di infilare il 2-1. E Sarri, al secondo ko consecutivo dopo il 2-3 contro la Fiorentina, non la prende benissimo: la salvezza è già archiviata; la sua voglia di crescere e migliorare, invece, non ancora.

LE PAGELLE



Hallfredsson 7 - Interpreta da manuale il ruolo di mezz'ala: si inserisce, si allarga sulla fascia, stringe in fase di non possesso ed è prezioso nell'aiutare Obbadi a organizzare la manovra.



Moras 6,5 - Il suo avvio è disastroso e costa il gol di Saponara. Poi si riscatta trovando l'1-1 e chiudendo ogni varco insieme a Marquez.



Saponara 7 - Prosegue il suo momento d'oro. Secondo gol consecutivo in campionato e settimo in totale da gennaio a oggi, quando è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan.



Bassi 5 - Sarri decide di premiarlo e dà un turno di riposo a Sepe. Il gol di Sala, però, nasce da un suo errore.



Maccarone 6,5 - Mai pericoloso al tiro, ma lavora per i compagni e confeziona l'assist per lo 0-1.

IL TABELLINO



VERONA-EMPOLI 2-1

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Pisano 6, Marquez 6, Moras 6,5, Agostini 5,5; Greco 6, Obbadi 6, Hallfredsson 7 (38' st Christodoulopoulos sv); Sala 6,5 (46' st Marques sv), Gomez 5,5 (38' Fernandinho 6), Toni 6.

A disp.: Benussi, Gollini, Rodriguez, Brivio, Martic, Lopez, Valoti, Campanharo, Saviola. All.: Mandorlini 6

Empoli (4-3-1-2): Bassi 5; Laurini 5,5, Rugani 6, Barba 6,5, Hysaj 5,5; Zielinski 5,5 (33' st Verdi sv), Valdifiori 6, Vecino 6 (12' st Croce 6); Saponara 7; Maccarone 6,5 (27' st Mchedlidze 6), Pucciarelli 5,5.

A disp.: Pugliesi, Sepe, Tonelli, Somma, Mario Rui, Signorelli, Brillante, Tavano. All.: Sarri 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 6' Saponara (E), 24' Moras (V), 22' st Sala (V)

Ammoniti: Fernandinho (V), Croce, Verdi (E)

Espulsi: -