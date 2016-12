Serie A: Verona-Empoli 0-1, ci pensa Costa

LA PARTITA

Il cambio in panchina non produce gli effetti sperati per il Verona, che cade per la quarta volta consecutiva (sei k.o. nelle ultime sette gare) ed è sempre più ultimo in una classifica che diventa ogni domenica più drammatica. Il nuovo tecnico Delneri, dopo l'1-0 all'esordio contro il Pavia (mercoledì in Coppa Italia), in campionato si presenta con un 4-2-3-1 aggressivo e coraggioso, che nei primi 20 minuti rischia qualcosa in contropiede ma poi, almeno fino al termine del primo tempo, mette l'Empoli alle corde. Il problema, però, è che una volta subita la rete di Costa la squadra si terrorizza e non riesce più a esprimersi.



La prima, vera, occasione della partita capita sui piedi di Maccarone, servito dall'ottimo lancio di Saponara: Big Mac ruba il tempo a Moras, colpisce al volo e trova la risposta di Gollini (23'). L'Empoli è ordinato sul terreno di gioco ma va in difficoltà quando i veneti di distendono sulla fasce; come al 36', quando Siligardi crossa al centro per Toni, che, da due passi, impatta di testa trovando la risposta di Skorupski (41'). Passano quattro minuti e il portiere polacco compie un nuovo miracolo, stavolta sul destro da fuori area di Viviani.



La ripresa comincia (e finisce) con un ritmo decisamente inferiore, non è infatti un caso che le occasioni calino e che, dopo la rete di Costa, il risultato non si modifichi più. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore anticipa Bianchetti e colpisce testa: Gollini respinge ma l'ex Parma ribatte in rete col sinistro (61'). La reazione dei padroni di casa si concretizza più che altro col palo di Bianchetti (66'), visto che poi l'Empoli non soffre più di tanto fino alla fine. Zero vittorie in 15 partite suonano come una sentenza per il Verona: la sfida accettata da Delneri pare una missione impossibile.