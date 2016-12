Serie A: veleni e polemiche, Roma all'esame Milan

11:31 - Una squalifica sospesa, quella di Rudi Garcia, una revocata, quella a Holebas, l'ironica e agguerrita conferenza stampa e il roboante contorno di polemiche e veleni: non c'è tranquillità per la Roma post Genoa che questa sera è chiamata all'esame Milan. I rossoneri, ringalluzziti dopo il netto successo col Napoli, sognano di chiudere l'anno con una vittoria di prestigio.

Sarà dunque il big match della sedicesima giornata ad accendere i riflettori all'Olimpico (fischio d'inizio alle 20.45): Totti e compagni hanno un solo risultato utile, la vittoria. La Juventus, volata a Doha per la Supercoppa Italiana, ha trovato giovedì i tre punti in casa del Cagliari, portandosi a quota 39 e a +4 sui rivali: un successo giallorosso sul Milan significherebbe chiudere il 2014 a -1. Di contro però c'è una squadra che vuole tornare protagonista, infilando un altro risultato di prestigio: il terzo posto rossonero non è una chimera, per ora distante soltanto tre punti.Lo scorso anno all'Olimpico finì 2-0 per la Roma, con reti di Gervinho e Pjanic. Proprio il bosniaco, squalificato, sarà il grande assente della serata, per un centrocampo che dovrebbe comporsi con Keita, De Rossi e Nainggolan. Mancherà anche Astori: difesa affidata dunque al duo Manolas-Yanga Mbiwa. Via libera a Holebas sulla sinistra, con Maicon a destra e Ljajic, Totti, Gervinho in attacco. Inzaghi riconferma gli undici anti-Napoli: l'unico cambio è Zapata per l'infortunato Rami. Attacco sulle spalle di Menez (8 gol sin qui), il grande ex dell'incontro: tre stagione in maglia giallorossa, tra il 2008 e il 2011. Ma questa è un'altra storia.