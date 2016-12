Serie A, Vazquez punisce un Verona sempre più ultimo

Importante vittoria esterna per il Palermo , che batte 1-0 il Verona e regala un po' di respiro ai rosanero . La rete che vale tre punti è firmata da Franco Vazquez , bravo a recuperare al 27' del primo tempo un pallone nell'area veronese per poi piazzarlo alle spalle di Gollini. Il Verona prova a reagire nella ripresa ma deve arrendersi all' undi cesima sconfitta stagionale : la zona salvezza è lontana 11 punti.

LA PARTITA

Undici come i punti di distacco dal Genoa, prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Undici, come le sconfitte in campionato. Undici, come il numero di maglia di Pazzini che, assieme a Toni, è un po' l'emblema di un Verona incapace di andare in gol (anche per "colpa" di super Sorrentino) e che si conferma peggior attacco della serie A. Ci sono ben pochi spiragli di ottimismo a cui si può attaccare Delneri, la stagione dei gialloblù sembra stregata perché ancora una volta impegno e volontà non vengono ricompensati dai punti. Punti che si tiene stretto Davide Ballardini, ancora appeso a un filo, ma con qualche certezza in più. E' il solito Vazquez a ridare serenità ai rosanero, protagonisti di una gara in sofferenza, aggrappati a un Sorrentino tirato a lucido (alla faccia del diverbio con Ballardini...) e ora con sei punti di margine sulla zona rossa.

Nella conferenza pre-match Delneri aveva puntato tutto sull'attacco panzer Pazzini-Toni e l'atteggiamento iniziale sembra premiarlo. Il Verona lavora tanto sulle fasce e arriva pure qualche cross interessante. Il primo tiro è di Ionita, che impegna Sorrentino sul primo palo. La migliore occasione, però, capita a Pazzini che incorna un cross di Halfredsson ma si vede negata la rete ancora dal portiere palermitano che con uno splendido secondo intervento riesce anche ad evitare che il numero 11 gialloblù provi il successivo tap-in. La doppia chance scalda il pubblico di Verona, subito gelato dal gol avversario: Jajalo tira da lontano, la palla arriva sui piedi di Vazquez che controlla e piazza sul secondo palo. La squadra di Ballardini si piazza con la difesa a 3, piuttosto alta, ricordando quella di Iachini e il Palermo sembra trovarsi più a suo agio mentre l'undici veneto si spegne, tanto che Sorrentino può prendersi un po' di pausa fino all'intervallo.

La ripresa è quasi tutta appannaggio dei padroni di casa, escludendo un colpo di testa da angolo di Goldaniga - ben stoppato da Gollini - le occasioni sono tutte di marca veronese. Al 21' Viviani ci prova da fuori, impegnando Sorrentino. Il minuto dopo contatto in area Goldaniga-Toni, Banti lascia correre e sembra la decisione corretta (qualche dubbio in più sull'intervento di Gonzalez su Pazzini al 36' del primo tempo). Poco dopo la mezz'ora è Emanuelson a tirare da lontano, così come Juanito Gomez ma entrambi i tentativi vengono murati in angolo. La costante della soluzione da fuori è un indizio in più della sterilità del Verona, costruito per sfornare cross agli arieti, ma imprigionato nell'incapacità di Ionita e Wszolek di fare le ali: a quel punto la doppia punta diventa un peso per la squadra. Mentre lo splendido pubblico di casa continua a urlare cori per il Verona, Banti fischia tre volte e cala il sipario sull'ennesimo ko gialloblù, ancora a secco di vittorie in campionato. A meno di una seconda parte di campionato con l'acceleratore ben pigiato, la serie B è un pericolo sempre più reale.