Serie A: urlo Udinese con Danilo, Bologna ko al 93'

5 dicembre 2016 23:29 Serie A: urlo Udinese con Danilo, Bologna ko al 93ʼ Allo stadio Friuli decide una rete spettacolare del brasiliano a tempo scaduto. Secondo stop di fila per i rossoblù

L'Udinese festeggia alla grande il suo 120esimo compleanno battendo il Bologna con una prodezza di Danilo a tempo scaduto nel match che completa il programma della 15esima giornata di serie A. Decide la rete del difensore brasiliano al 93', una sforbiciata in acrobazia che manda la sfera sotto la traversa sul cross da destra di Widmer. I bianconeri salgono a quota 18 punti e sorpassano i felsinei, in dieci dal 68' per l'espulsione di Pulgar, fermi a 16.

LA PARTITAIl match dello stadio Friuli-Dacia Arena si apre con il Bologna in avanti che al 7' costruisce la migliore occasione della sua gara ma Destro spreca tutto solo davanti a Karnezis mettendo alto sulla traversa. Nella prima frazione poi l'Udinese si rende pericolosa con Thereau e Zapata, un paio di volte a testa, ma Mirante non rischia. L'inizio ripresa vede il Bologna restare in dieci: Pulgar incassa due gialli in pochi minuti e al 68' viene espulso.



Con la superiorità numerica l'Udinese cresce e sfiora il vantaggio al 73' con Zapata, incornata centrale, e al 79' con Perica, che spreca calciando alto davanti a Mirante. All'84' il portiere ospite si supera ancora su Perica ma al 93' non può nulla sulla sforbiciata volante di Danilo che si smarca sul secondo palo e impatta come meglio non poteva il cross di Widmer.



Un gol speciale perchè regala i tre punti all'Udinese nel suo 120esimo compleanno, e perchè può dedicarlo agli sfortunati connazionali della Chapecoense.

LE PAGELLEDanilo 7 - Sempre attento dietro e man of the match al 93' con uno splendido gol in mezza rovesciata che fa esplodere la Dacia Arena quando lo 0-0 sembrava ormai certo.

Fofana 6.5 - Altra buona prestazione del centrocampista bianconero che si fa notare soprattutto per la sua capacità di recuperare palloni e ribaltare l'azione, dimostrando anche una buona abilità palla al piede.

Thereau 6.5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco e le azioni più pericolose della sua squadra passano quasi tutte dai suoi piedi.

Pulgar 5 - Clamorosa l'ingenuità che gli costa il secondo giallo e aumenta le sofferenze di un Bologna già in difficoltà.

Destro 5 - La sua partita sta tutta nel piattone destro che spedisce clamorosamente alto nei primi minuti di gioco. Per il resto del match non la vede praticamente mai.