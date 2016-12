Serie A: urlo Maxi Lopez, il Torino sbanca Cesena

18:02 - L'urlo di Maxi Lopez ammutolisce il Manuzzi. Nella 19.ima giornata di Serie A il Torino vince 3-2 a Cesena grazie all'acuto all'87' del bomber argentino, subentrato nella ripresa e all'esordio con la nuova maglia. I bianconeri alzano bandiera bianca dopo che due rigori di Brienza (43' e 85', il secondo con un "cucchiaio") avevano recuperato i granata, scappati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Benassi (20') e Quagliarella (22').

LA PARTITA

Primo tempo ricco di emozioni allo stadio Orogel di Cesena. Il Torino ben messo in campo da Ventura attacca sicuro e a cavallo tra il 20’ e il 21’ realizza un 1-2 che spezza le redini della difesa bianconera. Protagonista assoluto Farnerud, autore di due assist. Al 20’ al termine di una bella azione in verticale lo svedese libera Benassi al tiro dal limite dell’area. Il centrocampista granata calcia da posizione defilata e supera Leali con un potente destro. L’arbitro Guida non ha neanche il tempo di segnare sul cartellino l’autore del gol che il Torino raddoppia con Quagliarella. Darmian ispira Farnerud che pesce la punta napoletana sul secondo palo. Piattone destro al volo e Leali bucato per la seconda volta in due minuti. Il Torino tira colpevolmente i remi in barca e lascia così agli uomini di Di Carlo l’opportunità di riorganizzare le idee e portare pressione sulla difesa granata. Al 43' Brienza è il più lesto di tutti ad avventarsi su una palla sporca dentro l’area del Torino e procurarsi un rigore per l’intevento falloso di Padelli in uscita. Della trasformazione si incarica lo stesso Brienza che di sinistro spiazza l’estremo difensore Granata accorciando le distanze prima dell’intervallo.La ripresa vede rientrare dagli spogliatoi un Cesena sugli scudi che attacca a testa bassa ma in modo molto confuso. La prima occasione è al 48’ per Djuric che di testa sfiora il pareggio. Dopo essersi liberato bene dalla marcatura di Jansson la torsione della punta non è fortunata e la palla finisce a lato. I tecnici provano a cambiare le carte in tavola avviando una girandola di sostituzioni ma il Torino con Maxi Lopez in campo per Martinez non si scuote e il Cesena prende campo. Al 73’ è Brienza a sciupare una clamorosa palla gol ma il tiro a botta sicura da distanza ravvicinata del fantasista viene respinto in area da Jansson e Moretti. Il momento del gol però è solo rimabdato. All’84 Jansson interviene in maniera goffa su un traversone innocuo e in piena area colpisce la palla di mano. Sul dischetto per i bianconeri va ancora Brienza che con un bel cucchiaio agguanta il pareggio. La squadra di Di Carlo accusa però un calo di tensione dopo il gol e il Torino non perde l’occasione per rialzarsi in piedi. Al 87’ Quagliarella apparecchia per Maxi Lopez che scatta sul filo del fuorigioco. L’argentino non si emoziona davanti a Leali e con un bel destro da pochi metri riporta in vantaggio i suoi regalando i 3 punti ai granata e condannando il Cesena a finire il girone di andata all’ultimo posto in classifica.

Prova incoraggiante per il Torino che trova finalmente la via del gol con le sue punte proprio prima della partita contro l’Inter di settimana prossima. Crisi profonda del Cesena che con Di Carlo in panchina ha raccolto solo 1 punto nelle ultime 7 partite con 6 sconfitte consecutive e tra sette giorni incontrerà il Parma in quella che si preannuncia una sfida all’ultimo sangue tra le due squadre ultime in classifica.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

CESENA-TORINO 2-3

Cesena (4-3-1-2): Leali 6; Perico 5.5, Capelli 5 (46′ Lucchini 6), Magnusson 5 (39′ Renzetti 6), Krajnc 5.5; Giorgi 5.5, De Feudis 5.5, Ze Eduardo 5.5 (25′ st Pulzetti 6); Brienza 7; Defrel 5.5, Djuric 5. A disp.: Agliardi, Bressan, Nika, Mazzotta, Carbonero, Rodriguez, Volta, Cascione, Cazzola. All. Di Carlo.

Torino (3-5-2): Padelli 6; Maksimovic 6.5, Jansson 5, Moretti 6; Peres 6.5, Benassi 6.5 (16′ st El Kaddouri 6), Gazzi 6, Farnerud 6, Darmian 6 (1' st Masiello 5.5); Quagliarella 7, Martinez 6 (23′ st Maxi Lopez 7). A disp.: Gillet, Castellazzi, Silva, Basha, Vives, Amauri. All. Ventura.

Arbitro: Guida

Marcatori: 19' Benassi, 21' Quagliarella, 42' st Maxi Lopez (T); 43' rig. Brienza, 39' st rig. Brienza (C)

Ammoniti: Perico (C), Padelli (T), Benassi (T), Ze Eduardo (C), De Feudis (C), Giorgi (C), Peres (T), Jansson (T), Moretti (T), Defrel (C)

Espulsi: nessuno