Serie A: una doppietta di Glik stende il Genoa

08:43 - Dopo 53 giorni di astinenza per un totale di sei giornate, il Torino ritrova la vittoria battendo 2-1 il Genoa in rimonta. All'Olimpico passa per primo il Grifone con un bel rasoterra di Iago Falque al 42'. I granata non si arrendono e ribaltano il match nel giro di 11' grazie a una doppietta di Glik tra il 52' e il 63'. Per il Grifone arriva la seconda sconfitta consecutiva, Toro a +5 dal terzultimo posto.

LA PARTITA

Dopo sei turni di astinenza (29 ottobre, 2-1 al Parma), il Toro riassapora il gusto della vittoria e si allontana dalla zona retrocessione, ora distante 5 lunghezze. Per il Genoa è il secondo ko di fila dopo quello casalingo contro la Roma e che vale il sorpasso della Sampdoria in classifica. Ci ha pensato Kamil Glik, uno che di mestiere i gol dovrebbe non farli segnare, a regalare un sereno Natale a Ventura e ai tifosi granata. Il difensore polacco, grazie a due capocciate, è stato bravo a ribaltare lo svantaggio firmato Iago Falque sul finire del primo tempo, gol peraltro viziato da un suo maldestro passaggio intercettato da Antonelli e che ha dato il la al gol del numero 24 genoano.



Nella prima frazione il Toro ha evidenziato tutti i suoi limiti in fase offensiva: Ventura ha lasciato in panchina Quagliarella a vantaggio del tandem Martinez-Amauri, ma l'unico vero pericolo per Lamanna è arrivato poco dopo la mezzora con la clamorosa traversa di Farnerud su punizione. Il giovane venezuelano ha mostrato grande voglia di fare, ma anche grande imprecisione, mentre l'italo-brasiliano non ha mai tirato in porta e questo la dice lunga sulla sua prova. I liguri, dal canto loro, hanno giocato un primo tempo accorto e sono stati bravi a intercettare palloni e a ripartire, come in occasione del gol illusione di Iago Falque.



Nella ripresa, anche a causa di alcuni cambi obbligati (De Maio e Izzo per gli infortunati Rosi e Marchese), Gasperini si è trovato senza sostituzioni dopo una sola ora di gioco e la squadra ha perso quella intensità mostrata nella prima frazione. Greco ha avuto sul piede il pallone del 2-0, poi è stato monologo granata. Il primo gol di Glik, complice una dormita collettiva, ha messo alle corde il Grifone, messo al tappeto 11' dopo ancora da un colpo di testa in tuffo del polacco.



Ventura può tornare a sorridere, ma nella calza della Befana si aspetta comunque dei rinforzi. Non a caso entrambe le reti sono arrivate da calci da fermo, mentre la manovra offensiva ha ancora grandi pecche. Un attaccante e un centrocampista i regali che si aspetta il mister. I liguri, invece, possono comunque festeggiare con merito questa prima incredibile parte di stagione. Certo, le due sconfitte consecutive possono essere un segnale di allarme, ma dal punto di vista del gioco Gasperini non ha troppo di cui preoccuparsi.

LE PAGELLE

GLIK 7,5 - Nel primo tempo regala ad Antonelli il pallone che dà il la al gol del Grifone, ma si fa ampiamente perdonare nella ripresa con la doppietta che ribalta la gara. Gioca gli ultimi 10' con i crampi. Eroico.

FARNERUD 7 - Lo svedese, preferito a Vives, ha il piede fatato: prima colpisce su punizione la traversa, poi colleziona gli assist per la doppietta di Glik.

AMAURI 5 - Quando un attaccante non calcia mai in porta, un problema c'è. L'italo-brasiliano è ancora a secco in campionato e non sorprende il perché.

IAGO FALQUE 6.5 - Ha il grande merito di sbloccare la gara e con la sua velocità tiene in apprensione la difesa granata per tutto il primo tempo. Poi cala come il resto della squadra.



LAMANNA 6,5 - Forse poteva buttarsi a valanga su Glik in occasione nel primo gol, nulla può sul secondo, dove anzi compie un miracolo su Moretti prima di essere trafitto.

BURDISSO 5 - Se la difesa del Genoa nel secondo tempo gioca alle belle statuine è anche un po' colpa sua che la guida. L'argentino è forte di testa, ma all'Olimpico non lo ha dimostrato.



IL TABELLINO

TORINO-GENOA 2-1

Torino (3-5-2): Gillet 6; Maksimovic 6, Glik 7,5, Moretti 6; Darmian 6, Farnerud 7 (82' Vives sv), Gazzi 6; El Kaddouri 5,5, Molinaro 5 (14' st Peres 6,5); Martinez 6; Amauri 5 (23' st Quagliarella 6).

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Silva, Masiello. All.: Ventura 6,5

Genoa (3-5-2): Lamanna 6,5; Roncaglia 6, Burdisso 5, Marchese 6 (16' st Izzo 5,5); Rosi 5,5 (3' st De Maio 5,5 ), Sturaro 6, Rincon 6, Bertolacci 5,5 (1' st Greco 5), Antonelli 6; Iago Falque 6,5, Matri 6.

A disp.: Sommariva, Mussis, Antonini, Edenilson, Lestienne, Pinilla, Fetfatzidis. All.: Gasperini 6

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 42' Iago Falque (G), 52' e 63' Glik (T)

Ammoniti: Iago Falque (G), Moretti (T), Burdisso (G), Rincon (G), Marchese (G)

Espulsi: -