Serie A, un turno di squalifica per nove giocatori. Nessun provvedimento per De Rossi

Non figura il nome di Daniele De Rossi tra i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 21.ma giornata di serie A: come previsto, niente prova tv e niente stop per il giallorosso dopo gli insulti a Mandzukic nella sifda contro la Juventus. Un turno di squalifica per nove giocatori, compresi il bianconero Evra (che salterà Chievo-Juventus) e la coppia biancoceleste Radu-Lulic (assenti in Udinese-Lazio).