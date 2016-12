Serie A: un turno di squalifica per Balotelli e Alex

I milanisti Balotelli e Alex, che erano diffidati, sono stati squalificati per un turno all'indomani del posticipo che ha chiuso la 34.esima giornata di Serie A: entrambi, nella gara contro il Carpi, sono stati ammoniti "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Per quanto riguarda le società, il giudice sportivo Tosel ha inflitto un'ammenda di 3.000 euro ciascuno a entrambi i club "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti".