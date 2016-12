Serie A, un tempo a testa: 1-1 tra Chievo e Empoli

LA PARTITA

Maran e Giampaolo vanno di pari passo. Si presentano all'inizio del girone di ritorno con una buona classifica, un po' di complimenti sul groppone e, alla fine, un punto a testa. Tutto bene? No, perché la partita non è stata bella come ci si poteva aspettare. A essere cattivi, colpa più dell'Empoli (che ha mostrato cose migliori nell'arco della stagione) che del Chievo poiché i toscani in pratica non giocano il primo tempo e nel secondo ci mettono giusto un pizzico di cattiveria in più ma soffrono l'assenza di Saponara. I veneti si godono il solito buon Paloschi, lanciato verso la doppia cifra come due stagioni fa, e un Pepe in formato Nazionale (almeno finché ha retto la condizione fisica).

Senza gli assistman Meggiorini e Saponara, non è la stessa cosa. Ma è l'Empoli a soffrire maggiormente, la squadra di Giampaolo sembra spaesata e non trova mai le giuste misure per affondare. Ne approfitta allora il Chievo, che passa dopo appena sette minuti: Pepe sforna un cross dalla trequarti e Paloschi (50° gol in serie A) scavalca un non perfetto Skorupski con un colpo di testa all'indietro. La rete fa bene ai padroni di casa, che però corrono subito dopo un grosso rischio, Dainelli liscia l'anticipo in area ma Maccarone non ne approfitta. A parte qualche tentativo da fuori area, in sequenza Inglese, Birsa e Paloschi, la prima frazione di gioco racconta poco altro anche considerando lo scarso interesse dei veneti ad affondare. I toscani tengono la supermazia territoriale ma Bizzarri può dirsi sostanzialmente inoperoso.

Negli spogliatoi dell'Empoli succede qualcosa perchè i toscani aggrediscono la ripresa con tutt'altro piglio. Non è un caso che il pareggio arrivi dopo soli due minuti, Zielinski ci prova da fuori, Bizzarri non trattiene e Tonelli si avventa sul pallone segnando da consumato attaccante. Un bel modo di festeggiare il compleanno per il difensore fiorentino. Il match pigia un po' sull'acceleratore senza regalare grossi momenti di spettacolo, si fanno preferire gli uomini di Giampaolo guidati da un frizzante Zielinski. Maran prova a mescolare le carte pescando dalla panchina il terzo trequartista di giornata: dopo Birsa e Pepe ecco Mpoku. Succede poco, solo qualche tentativo da fuori, facendo sorgere il sospetto che un punticino va bene a tutti. Giusto nel finale entrambe le tifoserie rischiano di passare dalla gioia alla tristezza ma era scritto che la partita finisse in pari: Inglese sbaglia sottoporta mentre Maccarone spreca una buona chance da angolo.