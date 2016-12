Serie A, ultima giornata: Juve-Sampdoria, Milan-Roma e Napoli-Frosinone sabato 14

PROGRAMMA 19.A DI RITORNO

Sabato 14 maggio 2016

ore 17.00 JUVENTUS – SAMPDORIA (*) (¥)

ore 20.45 MILAN – ROMA (*)

ore 20.45 NAPOLI – FROSINONE



Domenica 15 maggio 2016

ore 18.00 CHIEVO – BOLOGNA (^)

ore 18.00 EMPOLI – TORINO

ore 18.00 GENOA – ATALANTA (^)

ore 20.45 LAZIO – FIORENTINA (^)

ore 20.45 PALERMO – VERONA (#) (¥)

ore 20.45 SASSUOLO – INTER (^)

ore 20.45 UDINESE – CARPI (#) (¥)



NOTE

(*) Anticipi disposti su richiesta delle società impegnate nella Finale di TIM Cup



(#) Nel caso in cui, all’esito della penultima giornata di campionato, si rendesse necessaria la disputa in contemporanea delle gare NAPOLI –

FROSINONE, PALERMO – VERONA e UDINESE – CARPI, in quanto decisive per la permanenza nella Serie A TIM, le stesse si disputerebbero sabato 14 maggio alle ore 20.45.



(¥) Nel caso in cui, all’esito della penultima giornata di campionato, si rendesse necessaria la disputa in contemporanea delle gare JUVENTUS – SAMPDORIA, PALERMO – VERONA e UDINESE – CARPI, in quanto decisive per la permanenza nella Serie A TIM, le stesse si disputerebbero sabato 14 maggio alle ore 18.00.



(^) Nel caso in cui, all’esito della penultima giornata di campionato, si rendesse necessaria la disputa in contemporanea delle gare MILAN – ROMA e SASSUOLO – INTER e/o LAZIO – FIORENTINA e/o CHIEVO – BOLOGNA, in quanto decisive per l’ottenimento del sesto posto finale in classifica, le stesse si disputerebbero sabato 14 maggio alle ore 20.45. Se, per effetto di quanto precede, nessuna gara risultasse in programma domenica 15 maggio alle ore 20.45, la partita GENOA – ATALANTA si disputerebbe lo stesso giorno alle ore 20.45.