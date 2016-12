Serie A: Udinese-Sassuolo 0-0

LA PARTITA

Un solo, vero, sussulto e troppa paura di perdere che blocca le due squadre. Si può riassumere in poche battute il match del Friuli, dove Udinese e Sassuolo sprecano una grossa occasione per lanciarsi la classifica: i padroni di casa (attualmente 14.mi in attesa di Palermo-Empoli) avrebbero potuto allontanarsi dalle ultime posizioni mentre i neroverdi, staccati di cinque punti dalla vetta, sarebbero potuti rimanere incollati al treno delle prime.



Dopo la prova scarica e svogliata offerta contro la Roma, l'Udinese stavolta - almeno in avvio - modifica l'atteggiamento ed è molto più propositiva. Merito soprattutto dei sei cambi rispetto al match dell'Olimpico, dove parecchi titolari erano rimasti a riposo. Tornano Felipe, Edenilson, Lodi, Adnan, Bruno Fernandes e Di Natale. Il risultato è una squadra compatta e con una discreta organizzazione, ma resta l'incredibile fatica a creare qualcosa di interessante negli ultimi 20 metri. Adnan spinge a sinistra, Di Natale prova a inventare qualcosa, Bruno Fernandes cerca di inserirsi: tutti tentativi sterili, controllati senza troppa difficoltà dal pacchetto difensivo degli ospiti.



Se l'Udinese, comunque, ha almeno spirito d'iniziativa, dall'altra parte c'è un Sassuolo che resta a guardare, sperando in qualche contropiede di cui, però, non c'è traccia. Il paradosso è che l'occasione migliore capita proprio agli emiliani, che al 13' colpiscono un palo esterno con Floro Flores. E' questa, praticamente, l'unica chance dei neroverdi per segnare, mentre i friulani insistono nel finale e vanno vicini al colpo grosso sugli sviluppi di un paio di corner: Wague ha un'ccasione da pochi passi (81'), Perica invece colpisce in rovesciata (sempre all'81') ma manda a lato. Troppo poco: desiderare la vittoria è completamente un'altra cosa.