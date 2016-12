Serie A, Udinese-Milan 2-3: prima magia di Balo, ma anche tanta sofferenza

LA CRONACA

L'Udinese, dopo l'exploit alla prima giornata contro la Juventus, ha raccolto solo delusioni, collezionando tre sconfitte di fila. Colantuono si affida alla coppia Di Natale-Thereau, Widmer va ancora in panchina mentre in difesa Colantuono preferisce Domizzi all'acciaccato Danilo per guidare la difesa. A centrocampo c'è Bruno Fernandes per lo squalificato Kone. Mihajlovic cerca la seconda vittoria di fila e rispetto al match con il Palermo nell'11 iniziale ci sono tre volti nuovi, uno per reparto: Calabria, subentrato all'infortunato Abate contro i rosanero, a centrocampo torna De Jong, mentre in attacco prima da titolare per Balotelli. L'impiego di SuperMario, che manda in panchina Luiz Adriano, è stato deciso proprio all'ultimo, per via di un problema alla gamba: solo dopo il riscaldamento pre-partita l'ex Liverpool ha sciolto ogni riserva.



Il Milan parte fortissimo ed è proprio SuperMario a mettere la gara in discesa dopo soli 5': splendida la sua punizione che si infila nell'angolino dove Karnezis non può arrivare. L'attaccante torna al gol con la maglia del Milan dopo 521 giorni (19 aprile 2014, Milan-Livorno 3-0)e sul suo volto si rivede quel sorriso che aveva perso a Liverpool. Il gol del Milan è una mazzata per l'Udinese, che si disunisce e prende il secondo gol al 10': Bonaventura si incunea nella difesa di burro friulana su assist millimetrico di Montolivo, stoppa di petto e batte Karnezis. L'Udinese non ha ritmo, Di Natale e Thereau sono lasciati troppo soli là davanti e manca un uomo in grado di dare ordine a centrocampo. Se poi ci aggiungi una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti, capisce perché la squadra di Colantuono è in crisi profonda. L'unico attimo di paura per Mihajlovic arriva da Balotelli che, già ammonito, al 32' abbraccia poco teneramente Fernandes: Doveri non estrae un secondo giallo che ci stava, compensando un primo cartellino troppo generoso. A dire il vero non è nemmeno troppo fortunata, visto che in pieno recupero prende pure il gol del 3-0 dell'ex Zapata che salta in beata solitudine e batte ancora Karnezis. Un Milan perfetto va al riposo tra gli applausi dei tifosi accorsi fino a Udine.



Nella ripresa Colantuono gioca il tutto per tutto: dentro Duvan Zapata e fuori Piris. L'ex Napoli cambia la faccia al match: al 6' serve l'assist a Badu che ridà speranza ai bianconeri e al 13' trova il gol del 2-3 che riapre il match. Il bel Milan visto nel primo tempo rimane negli spogliatoi e l'Udinese mette in campo anima e cuore. Diego Lopez, spettatore nel primo tempo, è pronto e reattivo prima sullo scatenato Zapata e poi, in pieno recupero, quando dice no al tiro dalla distanza di Fernandes. Il finale è convulso, con lo stesso portoghese che si fa cacciare per proteste. Il Milan sale a quota 9 e mette nel mirino l'Inter, ma Mihajlovic deve correggere il black-out che ha colpito la squadra nella ripresa. Balotelli è tornato decisivo, ma è ancora piuttosto avulso dal gioco e la sua intesa con Bacca è tutta da perfezionare. L'Udinese rimedia il quarto ko di fila e deve rammaricarsi per un primo tempo orrendo. La panchina di Colantuono è sempre più in bilico.