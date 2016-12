Serie A, Udinese-Juve 0-4: per Allegri decima vittoria di fila

LA PARTITALa straordinaria rincorsa della Juve continua. A Udine i bianconeri scacciano i fantasmi dell'andata e centrano il decimo successo consecutivo. Un ruolino di marcia pazzesco, grazie al quale Allegri stacca l'Inter al secondo posto in classifica e continua a tallonare da vicino il Napoli. A cinque mesi dalla sconfitta dello Stadium contro i friulani, la Vecchia Signora è un'altra squadra. Dietro la difesa a tre ormai è una sicurezza e lentamente anche Rugani sta guadagnando spazio. In mezzo al campo Marchisio, Khedira e Alex Sandro sono gli uomini in più: ordine, esperienza e qualità. Davanti Dybala è il crac bianconero, con Mandzukic che ha superato tutte le altre punte nelle gerarchie di Allegri. Il risultato è un mix perfetto di cattiveria e classe. Davanti al quale nella splendida cornice della Dacia Arena l'Udinese non può fare molto. Se non ammirare i gioielli bianconeri e applaudirli alla fine del match.



Per la prima del ritorno Allegri mischia un po' le carte. In mediana riposa Pogba, dentro Asamoah. Dietro, al posto dell'infortunato Barzagli, bis di Rugani. Accanto a Dybala, in attacco c'è Mandzukic. Ancora panchina invece per Cuadrado e Morata. Stesso modulo per Colantuono, che piazza Widmer ed Edenilson sugli esterni con Di Natale spalla di Thereau. In tenuta rosa, la Vecchia Signora parte col freno a mano tirato e Widmer spaventa Buffon. In mezzo al campo i friulani marcano a uomo e scelgono di difendere bassi e ripartire in velocità. Senza spazio, le punte bianconere arretrano a cercar palla e la prima occasione per la Juve arriva su calcio d'angolo con Mandzukic, che da ottima posizione fallisce il bersaglio grosso.



Col passare dei minuti i Campioni d'Italia alzano il baricentro e al quarto d'ora la squadra di Allegri cambia passo. Il solito Dybala beffa Karnezis su punizione e dopo tre minuti Khedira raddoppia di testa su una distrazione difensiva dei friulani. Due sberle che stordiscono l'Udinese ed esaltano la Juve, che dilaga sfruttando la corsia destra. Dybala, scatenato e ispiratissimo, firma il 3-0 dal dischetto per l'atterramento in area di Mandzukic (con espulsione di Danilo) e mette il match al sicuro. In inferiorità numerica e sotto di tre gol, gli uomini di Colantuono poi cercano di limitare i danni, ma Alex Sandro non ci sta e poco prima dell'intervallo cala il poker con una perla a giro di destro (primo gol in bianconero). Fino al 45' è un tiro al bersaglio e solo le parate di Karnezis evitano la goleada.



Nella ripresa la gara si trasforma quasi in un'amichevole. La Juve abbassa il ritmo e si affida al possesso palla. L'Udinese invece serra le linee e tenta di salvare almeno la faccia nel giorno dell'inaugurazione del Nuovo Friuli. I bianconeri però hanno un altro passo e vanno vicini al quinto gol ancora con Dybala. Colantuono leva Di Natale e getta Zapata nella mischia, ma non basta. In ottima condizione fisica, la Juve gioca come il gatto col topo. Rallenta, accelera e gestisce la gara senza affanni. Allegri manda in campo Morata e concede la standing ovation a Dybala. Lo spagnolo prova subito a interrompere il digiuno, ma Karnezis è attento. Poi, con l'aiuto del palo, tocca a Buffon dire no a Lodi su punizione. Khedira ha gamba, si inserisce con continuità e al 75' va vicino alla doppietta. Il finale poi è buono solo per gli applausi ai bianconeri. Questa Juve è inarrestabile e il record delle 12 vittorie di fila di Conte non è poi così lontano. Napoli & Co. avvertiti.