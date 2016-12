Serie A, Udinese-Inter: Mancini con Ljajic per mantenere la vetta

Vincere per essere sicura di restare in vetta al campionato almeno per altri sette giorni. Questo è l'obiettivo dell' Inter di Mancini, che fa visita all' Udinese nell'anticipo serale della 16esima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo l'immeritato ko del San Paolo col Napoli, si sono rialzati battendo 1-0 il Genoa e scavalcando proprio i partenopei in vetta alla classifica portandosi a quota 33. Ora la sfida del Friuli, che vale un'altra settimana da capolista.

L'Udinese fatica a trovare continuità di risultati e alterna ottime prestazioni a scivoloni pesanti come il 3-0 subito al Franchi di Firenze nell'ultimo turno di campionato. I bianconeri, con 18 punti, devono guardarsi le spalle per evitare di essere raggiunti dalle squadre in lotta per non retrocedere. 84 le sfide fin qui disputate tra le due squadre in Serie A, l'Inter si è imposta in 39 occasioni contro le 20 dell'Udinese. L'ultimo match al Friuli andato in scena nella passata stagione ha visto imporsi per 2-1 la squadra di Mancini con doppietta di Icardi. Stavolta, però, ci sono addirittura dubbi sull'utilizzo dal primo minuto dell'argentino. "Sarà il nostro capocannoniere e farà almeno 20 gol", ha detto sicuro di sé Mancini alla vigilia della sfida del Friuli. Parole che fanno ipotizzare un rientro da titolare del capitano nerazzurro. Davanti l'unico sicuro del posto è Adem Ljajic, decisivo contro il Genoa e in uno splendido stato di forma. Dubbi anche sul modulo, con Mancini che ha preso in considerazione la difesa a 3 speculare a quella della squadra di Colantuono. Che, da parte sua, partirà con Di Natale titolare.