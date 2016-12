Serie A, Udinese-Inter 1-2: i nerazzurri vedono l'Europa, ma che fatica

14:36 - Nell'anticipo della 33a giornata l'Inter vince 2-1 contro l'Udinese e si porta a un punto dal 6° posto della Fiorentina. Nel primo tempo l'Inter fa la gara ma non sfonda, mentre i friulani rimangono in 10 per l'espulsione di Domizzi. A inizio segna Icardi (3') su rigore contestato. Dopo 2' pareggia Di Natale, al gol 205 in Serie A come Roberto Baggio. Rosso anche a Badu (proteste) e l'Inter trova la vittoria con il primo sigillo di Podolski (21').

LA PARTITA

Le residue speranze di Europa League dell'Inter passano per Udine, dove ad attenderla ci sono i grandi ex Andrea Stramaccioni e Dejan Stankovic. La voglia di Europa dei nerazzurri è testimoniata anche dalla casacca azzurra, quella usata in questa stagione in Europa League. Senza Juan Jesus e Ranocchia, Mancini rilancia Santon e al fianco di Vidic trova spazio Felipe. A centrocampo rientra Medel e trova spazio Kovacic: gli acquisti invernali Brozovic, Shaqiri e Podolski trovano spazio solo in panchina. Stramaccioni schiera l'Udinese con la difesa a quattro, con Piris largo a sinistra e davanti Di Natale è supportato da Thereau.



L'Inter ha una sola parola d'ordine, vincere, e prova a fare la partita. I friulani si chiudono bene e nel primo quarto d'ora solo due tiri da fuori spaventano Karnezis, che si salva su Guarin (10') e su una punizione di Hernanes (15'). I nerazzurri faticano a trovare spazi e a creare occasioni palle a terra: solo alla mezzora Palacio si libera per il cross, ma il colpo di testa di Hernanes è centrale. Al 34' gara sospesa un paio di minuti per soccorrre Vidic e Thereau dopo un duro scontro aereo: entrambi rientrano con vistose bende. Al 40' il primo episodio decisivo della gara: Domizzi, già ammonito, stende Hernanes: secondo giallo inevitabile ed espulsione. Con l'uomo in più l'Inter spinge a fondo e chiude la prima frazione in attacco: Hernanes non inquadra la porta, Karnezis salva su Icardi e poi si ripete allo scadere su un tiro da pochi passi di Hernanes.



Dopo 34" nella ripresa, Rocchi punisce con il rigore un contatto tra Danilo e Kovacic. Grandi proteste dei padroni di casa, sul dischetto va Icardi che segna il gol numero 18 in campionato e sblocca la gara. Nemmeno il tempo di esultare che l'Udinese pareggia: Medel si lascia scappare Allan, Vidic si perde Di Natale che fredda Handanovic e segna il gol numero 205 in Serie A, raggiungendo un mito come Roberto Baggio. L'Inter si butta all'attacco e prende d'assalto la porta di Karnezis con Kovacic, Guarin e Palacio. Proprio dopo il tacco del Trenza, Badu perde la testa per un presunto fallo di Hernanes non fischiato e si becca un doppio giallo da Rocchi per proteste.



Il Mancio si gioca la carta Podolski e, dopo 43" dal suo ingresso, segna il primo gol in Serie A con un bel sinistro sotto l'incrocio. In 9 contro 11 i nerazzurri sprecano e giocano con troppa sufficienza. Mancini è una furia in panchina, i suoi giocano in modo troppo lezioso e nel finale rischiano una beffa clamorosa, quando in pieno recupero D'Ambrosio devia in modo provvidenziale un colpo di testa in tuffo di Perica. L'Inter vince e si porta a un punto dalla Fiorentina, l'Udinese lotta e ci mette il cuore ma non basta e paga dazio alle due espulsioni. Gli applausi a fine gara sono tutti per gli uomini di Stramaccioni.

LE PAGELLE

Allan 7,5 - Partita sontuosa del brasiliano che piace tanto proprio all'Inter. Cuore, corsa e anche tecnica: un centrocampista completo.

Di Natale 7 - Segna il gol numero 205 in Serie A e raggiunge Roberto Baggio. Immenso.

Badu 4 - Con la squadra già in 10 si becca due cartellini in pochi secondi per proteste.



Podolski 7 - Il tedesco finalmente si sblocca meno di un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Hernanes 6,5 - Anche a Udine conferma l'ottimo momento di forma: provoca l'espulsione di Domizzi e nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi.

Vidic 5,5 - Le palle di testa sono tutte sue, ma si fa beffare da Di Natale in occasione del gol del pareggio.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 1-2

Udinese (4-3-1-2): Karnezis 7; Widmer 6, Danilo 6, Domizzi 4,5, Piris 6; Allan 7,5, Pinzi 6, Badu 4, Guilherme 5 (44' Pasquale 5,5 (41' st Perica 6)); Di Natale 7 (16' st Kone 6), Thereau 6. A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Gabriel Silva, Hallberg, Bruno Fernandes, Aguirre, Perica, Geijo, Zapata. All.: Stramaccioni 6,5

Inter (4-3-1-2): Handanovic 6; Santon 5,5, Felipe 6, Vidic 5,5, D’Ambrosio 6; Guarin 5,5 (20' st Podolski 7), Medel 5,5, Kovacic 6; Hernanes 6,5 (45' st Gnoukouri sv); Icardi 6, Palacio 5,5. A disp.: Carrizo, Donkor, Nagatomo, Dimarco, Palazzi, Brozovic, Obi, Shaqiri, Puscas, Bonazzoli. All.: Mancini 6

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 3' st rig. Icardi (I), 5' st Di Natale (U), 21' st Podolski

Ammoniti: Pinzi, Domizzi, Karnezis, Widmer, Badu (U), Guarin, Podolski, Palacio (I)

Espulsi: Domizzi (U) al 40' per doppia ammonizione, Badu (U) al 13' st per proteste