Serie A: Udinese-Inter 0-4, Mancini prova la fuga

LA PARTITAUna vittoria per provare la fuga e approfittare degli scontri incrociati delle inseguitrici (Napoli-Roma e Juventus-Fiorentina). E' quanto chiede Mancini alla sua Inter che a Udine cambia ancora pelle e uomini: largo al 4-2-3-1, con Montoya all'esordio stagionale in difesa, il rientro di Guarin a centrocampo e i Fantastici 4 in attacco: Perisic-Ljajic-Jovetic alle spalle di Icardi che torna al centro dell'attacco dopo la panchina contro il Genoa. Finora i nerazzurri hanno conquistato 14 punti in trasferta, 2 in meno dell'Inter di Mourinho che evoca ricordi dolcissimi culminati con il Triplete. Non sarà facile perché i friulani davanti ai propri tifosi non perdono dal 22 settembre, quando da queste parti arrivò l'altra squadra di Milano, il Milan, a fare bottino pieno. Colantuono rilancia titolare Di Natale, ma deve fare conto delle tante assenze, soprattutto in difesa dove mancano gli squalificati Danilo e Felipe e l'infortunato Heurtaux. Giocano Wague e il ripescato Domizzi, mentre a centrocampo Bruno Fernandes prende il posto dell'infortunato Badu.



E' chiaro dalla formazione che manda in campo che Mancini vuole vincere e i nerazzurri partono subito forte. Bella palla di Perisic per Jovetic, che calcia di prima intenzione: Karnezis si salva di piede. L'Udinese, però, di fare la vittima sacrificale non ha la minima intenzione e affronta la capolista a viso aperto. Ne viene fuori un primo tempo pieno zeppo di occasioni, con le due squadre che provano a superarsi. La differenza sta tutta nelle ingenuità dei friulani, che regalano due gol ai nerazzurri che ringraziano: al 23' uno sciagurato passaggio indietro di Bruno Fernandes innesca Icardi, che anticipa Domizzi e in diagonale batte Karnezis. Quinto gol in campionato per Maurito, spronato dalle parole di Mancini della vigilia ("farà 20 gol"), il terzo di fila ai bianconeri. Al 31' è Domizzi a servire involontariamente Jovetic: tocco sotto del montenegrino che ritrova il gol che mancava dal 30 agosto, dalla doppietta al Carpi. Inter concreta, cinica e pratica di fronte a un'Udinese che gioca a pallone, mette alle corde i nerazzurri e sbatte contro un super Handanovic, bravo a dire no a Thereau (il migliore dei suoi, due volte) e Di Natale. Senza nemmeno un minuto di recupero Massa manda le squadre negli spogliatoi: primo tempo davvero gradevole.



Nella ripresa i ritmi calano inevitabilmente, i friulani ci provano con generosità, mentre l'Inter aspetta senza forzare troppo e punta sulle ripartenze. Dopo 16' Mancini toglie un attaccante (Jovetic) e inserisce Brozovic. E' la mossa che spegne ogni velleità dell'Udinese, perché con un centrocampista in più la squadra di Mancini comincia a fare possesso palla e girare a vuoto gli avversari. Dopo un tentativo di Murillo (bravo Karnezis), l'Inter arrotonda nel finale: Icardi approfitta dell'ennesimo errore (questa volta di Lodi) per realizzare una doppietta che fa da toccasana, poi Brozovic dimostra che i suoi piedi non sono proprio male con un tiro a giro sotto l'incrocio. Game over. L'Inter vola e convince, soprattutto in trasferta dove fa meglio di quella del Triplete (17 punti contro 16). E domani Mancini potrà gustarsi i big match tra le inseguitrici con la consapevolezza che dalla vetta nessuno lo butterà giù.