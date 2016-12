Serie A, Udinese-Genoa 1-1: Perotti risponde a Di Natale

LA PARTITA

Un tempo a testa, un punto a testa. Udinese-Genoa si potrebbe riassumere così. Ai punti vincerebbero i liguri, ma nel calcio non funziona così. La squadra di Gasperini domina nel primo tempo, ma davanti è troppo leggera e non punge quando dovrebbe. I friulani invece approfittano della prima distrazione rossoblù nella ripresa e poi vanno vicini al colpaccio nel recupero con Marquinho e Widmer. A conti fatti, per Gasperini e Colantuono questo pareggio porta solo buone notizie. Senza Zapata, l'Udinese può ancora contare su Di Natale. Il Genoa invece esce dal Friuli interrompendo la striscia negativa delle sconfitte esterne e riempiendo finalmente la casella dei gol fatti in trasferta.



A caccia di continuità dopo la vittoria col Milan, Gasperini propone il tridente con Perotti, Gakpè e Capel. Uomini contati in attacco invece per Colantuono, che si affida al tandem Di Natale-Thereau. L'avvio è di marca rossoblu, con Gakpè che fa la sponda e Cissokho che prova a sfondare sulla destra. Perotti parte sulla linea del centrocampo, lasciando spazio alla rapidità di Capel e Laxalt e togliendo un riferimento ai difensori bianconeri. E l'Udinese si rintana al limite, con Adnan che resta basso e Lodi che fatica a trovare lo spazio per manovrare insieme a Badu e Marquinho. Per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare un quarto d'ora. Ci prova Perotti dalla distanza, ma è poca cosa. Al Friuli è il Genoa a fare la partita, ma la squadra di Gasperini non riesce a concretizzare il possesso palla. Capel ci prova su punizione, ma sbatte contro il muro friulano. L'Udinese fatica a trovare soluzioni sulle corsie esterne, Perotti invece ha gamba e quando parte palla al piede Edenilson è costretto ad usare le maniere forti per fermarlo. Al 35' due lampi illuminano il match. Prima Danilo pesca Di Natale, che di esterno destro prova a beffare Lammanna con un palonetto, poi Karnezis salva il risultato su un colpo di testa ravvicinato di Gakpè. Con Lodi fuori dal gioco e pochi spazi, i friulani decidono di saltare il centrocampo e lanciare Di Natale. Dietro però il Genoa è solido, la mossa non paga e allo scadere del primo tempo il risultato resta inchiodato sullo zero a zero.



Nella ripresa Gasperini prova a rompere gli equilibri e getta buto Pavoletti nella mischia, ma è l'Udinese a colpire. Ci pensa il solito Di Natale, che al 47' approfitta di una dormita della difesa rossoblù, raccoglie un assist di testa di Felipe e sblocca la gara. Pavoletti prova a pareggiare i conti, ma Karnezis ferma il suo destro al volo. Dopo il gol, cambia l'inerzia del match e il tema tattico della partita. In vantaggio, i bianconeri difendono bassi e ripartono in contropiede. Il Genoa invece si riversa nella metà campo friulana e attacca a testa bassa. Al 60' Cervellera annulla un gol a Pavoletti per un fallo in area, ma il Grifone non molla. Le qualità tecniche di Perotti fanno la differenza e al 75' l'argentino firma il pareggio dal dischetto per un fallo in area di Danilo su Gakpè. Nel finale si infiamma il match. Pavoletti prova la zampata vincente, ma Karnezis c'è. Poi per Gasperini nel recupero due brividi lungo la schiena: al 93' Lamanna salva il risultato su Marquinho, poi Widmer centra la traversa di testa. Al Friuli finisce 1-1. Ed è giusto così.