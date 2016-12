Serie A: Udinese-Cesena 1-1, un rigore dubbio beffa i friulani

17:48 - Beffa clamorosa per l'Udinese di Stramaccioni, che al 90' subisce la rimonta del Cesena e cede il terzo posto in classifica: 1-1. Primo tempo di marca ospite: Karnezis, però, è straordinario su Marilungo e Brienza. Bruno Fernandes subentra all'infortunato Kone e diventa protagonista nella ripresa: al 17' dribbling su Capelli e saetta vincente. Nel finale l'arbitro assegna un rigore al Cesena per fallo di Widmer su Rodriguez: Cascione fa centro.

LA PARTITA

Il pomeriggio dei rimpianti termina con i fischi del pubblico che sommergono l'arbitro Mariani all'uscita dal campo. L'Udinese perde contatto dalle prime della classe – rischiava addirittura di agganciarle in teste per pochissime ore – e rinvia ad altra data i sogni di gloria. La classifica continua ovviamente a sorridere, ma il primo pari stagionale (a fronte di 4 vittorie e una sola sconfitta) arriva nel modo più inaspettato e fastidioso: un rigore generoso assegnato dal direttore di gara al 91', per un contatto lievissimo fra Widmer e Rodriguez in area di rigore. I festoni colorati restano negli armadietti e lasciano spazio a una rabbia legittima perché Cascione non si fa innervosire e regala al Cesena e a Bisoli un punto pesantissimo.

I romagnoli, nell'arco della partita, non avevano demeritato. Anzi, nel primo tempo erano stati i soli a rendersi pericolosi: con Marilungo, dopo appena 2', che impegnava Karnezis (il guizzo è superlativo) da posizione ravvicinata. Il portiere greco si ripeteva su Brienza poco prima della mezz'ora e poi osservava, con qualche brivido lungo la schiena, il tentativo dell'ex palermitano, che al 40' calciava a lato dopo una splendida azione di prima. L'unica chance per l'Udinese capitava sui piedi di Thereau al 7', ma Coppola interveniva da dietro con tempismo perfetto. Kone, dopo 17', cedeva il posto a Bruno Fernandes per infortunio. Una mossa poco studiata che però si rivelava fondamentale nella ripresa, quando il portoghese, con una magia, metteva alle spalle di un incolpevole Leali il gol del vantaggio. Rapida esecuzione di gambe per far fuori Capelli e palla incrociata sul secondo palo: un numero, una prodezza autentica.

La gara assume connotati precisi, l'Udinese si lascia la tensione alle spalle, comincia a giocare con disinvoltura e Thereau sfiora il raddoppio (bravo Leali). Bisoli propone la fanteria pesante, con Rodriguez e Djuric buttati nella mischia, ma Karnezis è bravo a intercettare l'unica conclusione verso la porta dell'attaccante spagnolo. E' appena scaduto il 90', però, quando l'arbitro consegna al Cesena l'incredibile chance del pari, punendo oltremodo il tocco di Widmer sulle spalle di Rodriguez, che rotola giù nella scarpata. Cascione è freddo e gela l'Udinese, che resta al quarto posto a quota 13. Un bel bottino, rabbia a parte.



LE PAGELLE

Di Natale 6 - Sempre in agguato ma quasi mai pericoloso. Esce quando l'Udinese pensa di aver vinto. Il pubblico del Friuli lo omaggia con una standing ovation da brivido. In settimana ha perso il papà, esserci è già una vittoria

Brienza 7 - Illumina il pomeriggio con qualche giocata succulenta. Tira, manda in porta i compagni e si esibisce in alcuni numeri dei suoi. Applausi a scena aperta

Karnezis 7 - Tre parate fondamentali. Poteva essere il man of the match, ma l'arbitro e Cascione rovinano tutto

Rodriguez 6,5 - Entra in partita nel modo giusto. Si rende utile, sfiora il gol e si guadagna il rigore con una furbata. E se la furbata di per sé non va premiata, lui è bravo perché dà la scossa

Thereau 5,5 - Un po' al di sotto delle aspettative. Il pomeriggio, suo e della squadra, poteva svoltare se avesse infilzato Leali due minuti dopo il vantaggio



IL TABELLINO

UDINESE-CESENA 1-1

Udinese (4-3-2-1): Karnezis 7; Widmer 5, Heurtaux 6, Danilo 6, Piris 6; Badu 6, Allan 6,5, Guilherme 5,5; Kone sv (17' Bruno Fernandes 6,5), Thereau 5,5 (33' st Muriel sv); Di Natale 6 (42' st Belmonte sv). A disp.: Brkic, Domizzi, Coda, Bubnjic, Pasquale, Pinzi, Hallberg, Gejio, Evangelista. All.: Stramaccioni 6

Cesena (3-5-1-1): Leali 6,5; Capelli 5, Lucchini 6,5, Magnusson 6; Defrel 6 (26' st Rodriguez 6,5), Cascione 6,5, De Feudis 6 (37' st Garritano sv), Coppola 6 (42' st Djuric sv), Renzetti 6,5; Brienza 7; Marilungo 6,5. A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Giorgi, Krajnc, Mazzotta, Zè Eduardo, Carbonero, Succi. All.: Bisoli 6,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 17' st Bruno Fernandes (U), 45' st rig. Cascione (C)

Ammoniti: Muriel, Widmer (U), Lucchini, Coppola, Capelli (C)

Espulsi: -