Serie A: Udinese-Carpi 1-2, emiliani retrocessi

LA PARTITA

Finisce dopo un anno la favola del Carpi in Serie A. Finisce presto ma finisce con orgoglio, dignità e zero rimpianti. Senza la complicata prima parte di stagione sarebbe forse potuta finire in un altro modo, ma oggi l'unica certezza è che questa squadra ha dato tutto sul campo, spendendo ogni energia e chiudendo con un 2-1 che evidenzia ancora una volta l'enorme carattere di un gruppo umile, con una qualità non elevata ma con un'organizzazione degna della massima serie.



Per non retrocedere, sostanzialmente, bisognava vincere e sperare in un passo falso del Palermo, che invece batte 3-2 il Verona condannando così gli emiliani. Alla Dacia Arena i protagonisti della serata sono due e in due modi diversi: il primo si chiama Verdi, che mette il timbro sulla partita con una doppietta e una prestazione da incorniciare; il secondo è Totò Di Natale, all'ultima gara con la maglia dell'Udinese. Il Carpi non cambia strategia per l'ultima partita e dunque comincia senza scoprirsi, confidando nelle fulminanti ripartenze. In avvio si vede solo l'Udinese, ma la banda di Castori passa alla prima occasione: un contatto in area tra Lasagna e Felipe viene giudicato falloso da Mazzoleni e Verdi, dagli 11 metri, è implacabile (36'). Il match cambia in questo istante, perché l'Udinese - oltre a subire la rete - resta in 10 a causa dell'espulsione di Thereau, cacciato dal campo per proteste prima ancora che riprenda il gioco.



Nemmeno il tempo di risistemarsi sul campo e i friulani subiscono il bis di Verdi, stavolta a segno dopo una straordinaria serpentina: l'ex Empoli si libera di Lodi, ubriaca Danilo e infila Karnezis di sinistro (38'). Il 2-0, di fatto, spegne la partita e fa sintonizzare radioline, telefonini e tablet esclusivamente su Palermo, da dove però non arriveranno le notizie sperate dal Carpi. Così, nel finale, la grande festa è tutta per Antonio Di Natale, che al 78' entra in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Udinese e un minuto più tardi - su rigore concesso generosamente da Mazzoleni - segna il gol numero 209 in Serie A. Di questi, 191 li ha realizzati con la maglia bianconera, con la quale in totale ha gonfiato la rete 227 volte in 445 presenze. Numeri pazzeschi per un giocatore entrato nella storia di questa società.