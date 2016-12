Serie A, tris del Sassuolo: Samp ko

Quarta sconfitta consecutiva per la Sampdoria , che perde 3-1 in casa contro un ottimo Sassuolo e finisce la gara tra i fischi di Marassi . Tris neroverde nel primo tempo: apre Acerbi dopo 8 minuti, raddoppio di Floccari al 27' e tris di Pellegrini dodici minuti più tardi. Zukanovic accorcia nel finale. La squadra di Di Francesco sale al sesto posto, mentre i blucerchiati galleggiano a +2 dalla zona salvezza.

LA PARTITA

Il momento della Sampdoria, forse, sta nell'atteggiamento del presidente: Ferrero inizia pregando, se ne va dalla tribuna nel primo tempo sullo 0-3, ritorna per la ripresa per poi lasciare definitivamente lo stadio a un quarto d'ora dalla fine. Una confusione che regna sovrana anche nella squadra, sballottata in mezzo alle gestioni Zenga-Montella e incapace di reagire a un Sassuolo nella veste migliore. La squadra di Di Francesco è precisa, ordinata, concreta e funziona a dovere anche senza Berardi mentre i blucerchiati arrancano a metà campo e si appoggiano a un Cassano volenteroso e poco più.

Per dare un'idea del dominio neroverde nel primo tempo possiamo ricorrere ai numeri, mai in questa serie A una squadra aveva tirato tanto (nove volte) in porta nella prima frazione di gioco come il Sassuolo. Non è un caso che i gol si distribuiscano bene nei primi 45 minuti, segno di una gestione della palla pressoché totale. Apre Acerbi all'ottavo minuto, girata da vero bomber in area anticipando Silvestre, e raddoppia Floccari dopo un'azione da manuale del calcio con sovrapposizioni, cross dell'esterno e inserimento di più uomini in area. I fischi dagli spalti iniziano ad assordare Montella che prova a scuotere i suoi ma senza successo, l'ex aeroplanino è costretto a vedere il peggior Fernando della stagione oltre a un Soriano impreciso e nervoso. Giocoforza arriva il tris con Pellegrini, ragazzo interessante e coraggioso, che ribadisce in rete dopo un primo miracolo di Viviano. Un minuto più tardi Eder fallisce l'1-3, segno che la serata è storta proprio per tutti.

Nella ripresa succede ciò che tutti si aspettano, il Sassuolo accetta l'aggressione della Samp (più di pancia che ragionata) e riparte senza rinunciare ad essere pericoloso, merito del lavoro incessante di Politano e Sansone oltre all'ottima regia di Missiroli che sostituisce bene il capitano Magnanelli. Nei blucerchiati entrano Palombo e Carbonero ma non danno la scossa attesa, gli errori banali si moltiplicano e anche le cose più elementari sembrano macigni da scalare (vedere lo scontro tra Viviano in uscita e Silvestre, sintomo di cattiva comunicazione). L'unica cosa in cui le squadre finiscono pari sono gli infortuni: naso rotto per Peluso dopo uno scontro con Soriano e infortunio muscolare per Regini. Il bel gol di Zukanovic nel finale non serve a molto, i dubbi sulla Samp rimangono. Forse Montella è un allenatore "da inizio anno", forse la transizione dalla gestione precedente sarà più lunga del previsto. Intanto il Sassuolo vola al sesto posto mentre Ferrero inizia a guardarsi alle spalle, la zona retrocessione dista solo due punti, e i 2 punti nelle ultime cinque partite non sono media da Champions League...