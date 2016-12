Serie A, tre turni per Mchedlidze e Gomez

Mano pesante del giudice sportivo su Levan Mchedlidze, espulso contro il Carpi per una manata, ed Alejandro Gomez, pugno al volto ad Hetemaj: empolese ed atalantino sono stati fermati per tre giornate. Tra gli altri squalificati in vista della 38.ma giornata di serie A, anche Miralem Pjanic che salterà la sfida contro il Genoa. Multa di 18.000 euro alla Roma per i cori dei suoi sostenitori contro i tifosi del Napoli.