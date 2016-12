Serie A: tre giornate a Borriello, ammonizione con diffida per Mancini

Stangata del giudice sportivo di Serie A per l'attaccante del Carpi Marco Borriello, fermato per tre giornate "per avere, al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, tentato di colpire un calciatore della squadra avversaria con una testata". Un turno a Chiellini (Juve), Diousse (Empoli), Felipe Melo (Inter), Soddimo (Frosinone), Iturra (Udinese), Peluso, Sansone (Sassuolo). Ammonizione con diffida per il tecnico dell'Inter Mancini, espulso a Bologna.