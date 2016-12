Serie A: tra Torino e Verona un pari senza gol

LA PARTITAC'è Padelli a difendere i pali del Torino. In avanti fiducia alla coppia Immobile-Belotti, con Maxi Lopez non convocato e Quagliarella in panchina con i bagagli pronti. Sull'altro fronte Delneri deve rinunciare all'ultimo momento a Marrone, costretto a lasciare il ritiro causa infuenza. A centrocampo Jankovic e Greco, in avanti Gomez al fianco di Toni. Supremazia Toro nei primi 45' ma emozioni davvero poche. Il primo squillo è degli ospiti: bravo Padelli a volare sulla conclusione di Ionita. Sarà l'unico sussulto del Verona nel primo tempo. Con il passare dei minuti i granata guadagnano metri e convinzione. Il più pericoloso tra gli uomini di Ventura è Belotti, che prima aggancia un lancio di Moretti e calcia sopra la traversa e successivamente approfitta di un errore di Greco ma sulla sua strada trova Gollini. Gollini bravo qualche minuto dopo sul potente tiro di Benassi e sul tentativo di Immobile da posizione angolata.



Verona più intraprendente a inizio ripresa. Primo cambio Verona all'11': fuori Gomez e dentro Pazzini. Risponde Ventura con Zappacosta per Molinaro e con Benassi per Acquah. Momento buono per i granata ma la difesa gialloblù regge. La punizione di Immobile si stampa sulla barriera. Al 27' il Torino reclama un rigore per presunto fallo di Albertazzi su Benassi, l'arbitro lascia correre. Delneri fa le altre sostituzioni: Fares per Albertazzi e Bianchetti per Wszolek. Ancora Torino, con Gollini che respinge il tentativo di pallonetto di Immobile. E proprio l'ex Dortmund e Siviglia fallisce da buona posizione su ribattuta di Gollini. Ma l'occasionissima per il Torino arriva all'ultimo minuto, quando Martinez, subentrato proprio a Immobile manda fuori a porta vuota. Triplice fischio e dagli spalti piovono fischi.