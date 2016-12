Serie A, tra Milan e Lazio un pari che non serve a nessuno: è 1-1

LA PARTITAPoca, pochissima, soddisfazione per gli esteti del calcio a San Siro: per il bel gioco meglio infatti guardare altrove, non certo a quanto fanno, o cercano di fare, Milan e Lazio.



Per i rossoneri c'è un'Europa, per quanto minore, ancora raggiungibile, per i biancocelesti c'è l'orgoglio di cui riappropriarsi e una panchina da salvare. E con l'ombra lunga e incalzante di Simone Inzaghi sulle spalle, Pioli manda in campo una Lazio che prova a giocare sulle ripartenze di Felipe Anderson e Candreva e trova il gol dopo nove minuti con la girata di Parolo: difesa milanista mal messa e palla alle spalle dell'incolpevole Donnarumma.



E il Milan? Il Milan non è bello - si diceva - ma per lo meno è combattivo: va sotto ma non si scioglie e di questi tempi non è cosa scontata. Anzi, reagisce subito. Come? Con le sue due punte, esattamente come aveva chiesto Mihajlovic: Luiz Adriano fa da sponda, Bacca da rifinitore. Dopo quatto partite senza gol, il colombiano ritrova l'esultanza: al quarto d'ora è così 1-1. La traversa di Bonaventura al 37' è invece quanto riesce ancora a regalare un primo tempo da lì in poi tanto combattuto quanto però privo di altre vere occasioni: per trovare la successiva bisogna arrivare al primo minuto della ripresa quando un liscio di Braafheid regala a Bacca la palla del possibile vantaggio, bravo però Marchetti a mettere in angolo.



Poi ancora Bonaventura: prima un sinistro insidioso, dopo una punizione tagliata vicino alla bandierina sulla quale Marchetti risponde con i pugni. Il Milan ci prova la Lazio risponde: i biancocelesti si vedono ancora al 67' quando Felipe Anderson scappa ad Abate, che è però bravo a rientrare e a disturbare la conclusione del brasiliano che accarezza il palo alla sinistra di Donnarumma. Da miracolo a miracolo, dopo il portiere rossonero ecco ancora Marchetti, ancora una volta su girata di Bonaventura.



Lazio in dieci negli ultimi sei minuti più recupero: espulso Lulic per doppia ammonizione, nel Milan dopo Balotelli entra anche Menez che prende il posto di Honda per cercare il gol della vittoria. Una squadra all'arrembaggio e un'altra rintanata in pochi metri in campo: Pioli corre ai ripari con l'ingresso in campo di Mauricio per Candreva e il risultato non cambia, finisce 1-1 con San Siro che fischia. Un punto che tutto sommato soddisfa invece la Lazio, specie dopo la botta subita in Europa League.