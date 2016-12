Serie A: tra Bologna e Carpi finisce 0-0

LA PARTITA

Donadoni preferisce Constant a Masina. In avanti tridente con Mounier, Destro e Giaccherini. Castori sceglie la coppia d'attacco Verdi-Mancosu, ma dopo 20' deve rinunciare al primo per un problema muscolare. Al suo posto entra Lasagna. Buon inizio dei padroni di casa, che sfruttano la vena dirompente di Diawara. Taider ci prova dalla distanza, Belec è attento e alza sulla traversa. Gli ospiti escono alla distanza, cercando di sfruttare le ripartenze. Mirante para una girata di Mancosu su traversone di Poli dalla sinistra. Poi erroraccio di Gastaldello, che fornisce un 'assist' a Mancosu: il portiere del Bologna blocca e sventa il pericolo. E' un buon momento per il Carpi, che va al tiro con Bianco e Cofie. Ma nel finale di tempo grande occasione per il Bologna: Belec vola sulla pericolosa torsione di Giaccherini.

Cambia Donadoni a inizio ripresa: dentro Floccari per Mounier. Subito Forcing Bologna con Destro che crea scompiglio nella difesa ospite (ma Poli rimedia) e Taider chiuso provvidenzialmente da Zaccardo. Il Carpi però c'è: al 15' Poli taglia bene la difesa del Bologna e va alla conclusione da posizione defilata: palla a lato. La replica di Giaccherini, che va a scheggiare il palo esterno. Una sostituzione per parte: Masina per Constant e Lollo per Bianco. Si infrange sulla barriera una punizione da buona posizione di Masina. Ultimo cambio Carpi, con Mbakogu che sostituisce Mancosu. E proprio Mbakogu serve una gran palla in verticale a Lasagna, esce Mirante. Ultima sostituzione anche per il Bologna con Brienza che prende il posto di Donsah. Finale con il brivido. Gastaldello centra la traversa poi Zaccardo salva sulla linea. E girata di Destro che Belec blocca. Il Carpi esce indenne dal Dall'Ara, ma le brutte notizie arrivano dal Frosinone. E domenica prossima è scontro diretto. Il Bologna ha cercato la vittoria ma ne esce un punto, che allunga comunque la striscia positiva.