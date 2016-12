Serie A, torna il campionato riserve: le squadre B in Lega Pro

Dopo 40 anni sta per tornare il Campionato Riserve . Il presidente della Lega Pro Gravina è pronto a presentare al numero 1 della Figc Tavecchio il progetto per le squadre B di Serie A, che potranno iscriversi alla Lega Pro, ma senza promozioni né retrocessioni e senza poter schierare stranieri extracomunitari. Se il Consiglio Federale darà il via il 26 aprile, la Lega Pro è pronta a partire anche al settembre o al massimo tra un anno.

L'idea di Gravina nasce dall'esigenza di combattere gli sprechi, le rose ampissime e l'emarginazione dei giovani talenti, costretti a peregrinare in prestito ad altre squadre dove, spesso, non trovano l'occasione per mettersi in mostra, e rischiano così di bruciarsi.

I PUNTI PRINCIPALI DEL PROGETTO1) Partecipazione della Squadra B dei club professionisti di A al campionato di Lega Pro.

2) I punti conquistati dalla Squadra B valgono per la stessa e per l’avversaria, ma, al termine del campionato, la squadra B non viene né promossa né retrocessa.

3) L’organico di ogni squadra B deve essere comunicato alla Lega Pro al termine della sessione estiva e invernale del mercato.

4) Se l’organico riserve della prima squadra risulta insufficiente, via libera all’integrazione con i ragazzi del settore giovanile.

5) Addio al campionato Primavera.

6) Rispetto delle regole della Lega Pro: rinuncia ai contributi, esclusione dal voto in assemblea, indicazione del terreno di gioco.

7) Modalità d’iscrizione: le società che intendono partecipare al campionato di Lega Pro con la squadra B, pagano la quota alla stessa Lega.

8) Stranieri: sì ai giocatori comunitari, no ai giocatori extracomunitari che in Lega Pro non possono giocare.