20 dicembre 2015 Serie A: Torino-Udinese 0-1, Perica punisce Ventura Un gol del croato stende i granata, che escono tra i fischi dei tifosi

All'Udinese basta un gol di Perica per stendere il Torino (0-1) e tornare così al successo dopo due sconfitte consecutive. All'Olimpico, i friulani passano al 41' grazie all'attaccante croato, bravo a superare Padelli con un destro all'angolino. La squadra di Ventura, nonostante la superiorità numerica a partire dal 19' della ripresa (espulso Wague per doppia ammonizione), non riesce a reagire e fatica a creare occasioni.

LA PARTITA

Finisce malissimo il 2015 del Torino, che cade in casa quattro giorni dopo il 4-0 subito nel derby di Coppa Italia. E' un'altra sconfitta pesante per i granata, che si allontanano dalla parte alta della classifica e devono ora fare i conti con la rabbia dei tifosi. Dopo la contestazione in settimana al centro Sisport, oggi la squadra è stata accolta da striscioni poco teneri e una pioggia di fischi, aumentati a dismisura al 90'.



Ventura parte col tandem Quagliarella-Belotti e in difesa lascia fuori capitan Glik, sostituito da Jansson. La paura frena l'avvio dei granata, che rimangono bassi lasciando campo all'Udinese. Il 3-5-2 scelto da Colantuono funziona perché blocca il Toro sulle fasce e perché vince i duelli in mezzo al campo. Bruno Fernandes innesca Perica, che scalda le mani a Padelli al 10'; poco dopo (16'), il portiere granata compie un doppio intervento su Di Natale e ancora su Perica, che però è letale al minuto 41, quando decide la sfida con un destro all'angolino basso. Un buon Torino - ovvero propositivo e compatto - si vede solamente per 25 minuti, tra il 16' e la rete dei friulani. E' in questa fase, non a caso, che arriva l'unica, buona, occasione del match per i padroni di casa: un destro di Belotti respinto in corner da Karnezis (28').



Nella ripresa emerge, ancora più evidente, ogni difficoltà degli uomini di Ventura, che giocano gli ultimi 25 minuti in superiorità numerica ma non riescono mai a fare male. Dall'espulsione di Wague (doppio giallo al 64') al triplice fischio sono zero le occasioni create dal Torino, mentre è invece l'Udinese a sfiorare il bis con Perica (71') e Widmer (86'). Dopo due k.o. consecutivi, Colantuono torna a respirare.

LE PAGELLE



Perica 7 - Centravanti completo, lavora tanto anche in fase difensiva. Ripaga Colantuono col primo gol in campionato.



Badu 6,5 - Tampona, rincorre, ruba palloni. Fondamentale per gli equilibri friulani.



Belotti 6,5 - Energia da vendere e tanta generosità. Combatte e si sbatte più degli altri.



Quagliarella 5 - Continua il momento no, a prescindere dal fatto che non riesca più a segnare. La pausa può solo fargli bene.



Benassi 5 - Fisicamente non è al massimo e anche per questo motivo offre una prestazione anonima: si muove poco, non si inserisce, non crea.