Serie A, Torino-Sassuolo 0-1: decide Floro Flores

15:23 - Colpo del Sassuolo all'Olimpico di Torino nel lunch match della 12.ma giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco batte 1-0 il Toro e sale a 15 punti. Nel primo tempo i granata tengono palla e fanno la partita, ma sbattono contro Consigli, che al 30' para un rigore a Sanchez Mino. Nella ripresa il portiere neroverde salva ancora il risultato su Quagliarella e poi Floro Flores decide il match con un colpo di testa all'87'.

LA PARTITA

Brutte notizie dall'Olimpico per il Toro. I granata incassano la terza sconfitta consecutiva e si preparano ad affrontare il match cruciale di Europa League con il muso lungo. Col Sassuolo la beffa arriva all'87', ma quello che brucia alla Maratona (che a fine partita fischia) è soprattutto l'andamento del match. Gli uomini di Ventura fanno la partita e sembrano sempre sul punto di segnare, ma non riescono a piazzare il colpo vincente. E non è solo questione di sfortuna. Sembra più un discorso di convinzione nei propri mezzi e di evidente mancanza di leader in campo. Al Toro serve un uomo a cui aggrapparsi, uno capace di guidare la carica e di tenere sempre alta la tensione per tutti i 90'. Quagliarella non può fare tutto da solo e i granata, ora, a gennaio farebbero bene a mettere mano al portafogli e tornare sul mercato se vogliono continuare ad essere competitivi ad alti livelli.



Discorso diverso invece per il Sassuolo, che soffre fino all'87' e poi mette fine alla serie di 0-0 grazie a un gol di Floro Flores, entrato nel finale. All'Olimpico i neroverdi non sfoggiano certo una prestazione da incorniciare, ma tornano a casa con tre punti preziosi e incassano il sesto risultato utile consecutivo. Un cammino da Europa League che conferma tutta la bontà del progetto dopo un anno di rodaggio in Serie A. Debacle a San Siro a parte, infatti, gli uomini di Di Francesco possono vantare la terza difesa del campionato. In attacco ultimamente qualcosa per il Sassuolo si è inceppato, certo, ma per ora tutto procede secondo i piani. E i margini di miglioramento sono notevoli, soprattutto se la società deciderà di regalare a Di Francesco qualche pezzo pregiato del mercato a gennaio.



Ma veniamo alla partita dell'Olimpico. Amauri non dà fiducia e Ventura cambia modulo, accorciando le linee tra i reparti e puntando su Quagliarella unica punta con dietro Sanchez Mino ed El Kaddouri. Squadra al completo invece per Di Francesco, che si affida al tridente Berardi-Zaza-Sansone. Nel primo quarto d'ora tanto possesso palla granata e zero occasioni. Poi al 15' un missile di El Kaddouri impegna Consigli e accende il match. Quagliarella è ovunque e dà una mano al centrocampo anche in fase di non possesso. L'ex bianconero è l'uomo più pericoloso, ma agisce spesso largo ed è troppo solo. Passano i minuti e il Sassuolo alza il baricentro, pressando alto anche su Darmian e Peres. Si gioca in pochi metri e c'è poco spazio per ragionare. Poi un lampo in fascia di Peres costringe Cannavaro ad atterrare Quagliarella in area. Dagli undici metri si presenta Sanchez Mino, ma per il Toro il dischetto è stregato (terzo penalty sbagliato in questa stagione) e Consigli salva il risultato. Un errore che non intaccata la foga granata, anzi. Senza riferimenti, Acerbi e Cannavaro vanno in affanno e il Torino va vicino al vantaggio in un paio di occasioni. Il Sassuolo barcolla, ma resta in piedi e il primo tempo si chiude senza reti.



La ripresa si apre con un cambio. Ventura leva Sanchez Mino e getta Farnerud nella mischia. Berardi e Zaza provano a sorprendere Gillet dalla distanza, ma la manovra del Sassuolo è troppo lenta ed è ancora il Toro a fare la partita. I granata tengono in mano il pallino del gioco e spingono soprattutto sulla destra, ma in mezzo gli inserimenti dei centrocampisti latitano e Quagliarella non basta. Peres spaventa il Sassuolo al 59', poi gli uomini di Di Francescono pressano alto e il Toro trema. Brighi spara da fuori e Zaza non è pronto sul tapin. Poi la punta neroverde sbaglia incredibilmente col piattone al 60'. All'Olimpico piovono fischi. E sono tutti per la punta della Nazionale. Poi solo applausi invece per El Kaddouri, Quagliarella e Consigli. Il portiere del Sassuolo salva ancora il risultato su una perfetta azione di ripartenza delle punte granata. Quando accelera El Kaddouri, per il Sassuolo son guai. Ma la difesa emiliana è un bunker. Di Francesco cambia le punte e la mossa è azzeccata. All'87' la difesa del Toro si addormenta su un corner e Floro Flores, indisturbato, la castiga con un perfetto colpo di testa. Una beffa che la Maratona non digerisce e che condanna i granata alla terza sconfitta consecutiva. Giovedì per il Torino c'è la gara col Bruges. E non sono ammessi errori.

LE PAGELLE

Consigli 7.5: para il rigore a Sanchez Mino e tiene a galla il Sassuolo nel momento migliore del Toro. Sempre sicuro anche nelle uscite e sui tiri dalla distanza. Perfetto su Quagliarella nella ripresa

Floro Flores 6,5: entra e segna il gol partita. Meglio di così non poteva andare. Un gol facile facile, certo. Ma bisogna farsi trovare nel posto giusto al momento giusto

Zaza 5: si vede poco e non è tutta colpa dei compagni. Gioca sempre spalle alla porta e viene spesso anticipato da Glik. Incredibile l'errore di piatto a pochi metri dalla porta nella ripresa

Acerbi 6,5: la Nazionale gli fa bene. Sempre puntuale sulle chiusure. Aiuta Peluso con Peres e, quando serve, anche Cannavaro

Quaglierella 6,5: instancabile. E' l'anima della squadra. Si butta nello spazio e poi rientra a dare una mano al centrocampo. Nella ripresa costringe Consigli al miracolo

Peres 6: spina nel fianco del Sassuolo nel primo tempo. Dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori, come sull'episodio del rigore

Sanchez Mino 4.5: Ventura lo sceglie per dare vivacità alla manovra, ma l'argentino è troppo lento nelle giocate e non brilla. Sbaglia anche il rigore e Ventura lo leva dopo il primo tempo. L'errore dal dischetto pesa...

El Kaddouri 6,5: primo tempo opaco, ripresa da protagonista. Tiene vivo il Toro con le sue ripartenze e regala assist col contagiri





IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 0-1

Torino (3-4-2-1): Gillet 6; Maksimovic 5,5, Glik 6, Moretti 5; Peres 6 (47' st Martinez sv), Vives 5,5 (20' st Nocerino 5,5), Gazzi 5,5, Darmian 6; El Kaddouri 6,5, Sanchez Mino 4,5 (1' st Farnerud 6); Quagliarella 6,5.

A disp: Castellazzi, Padelli; Bovo, Jansson, Molinaro, Silva, Amauri. All. Ventura 5,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7,5; Vrsaljko 6, Cannavaro 5, Acerbi 6,5, Peluso 5,5; Brighi 6,5 (39' st Taider sv), Magnanelli 6, Missiroli 5,5; Berardi 5,5, Zaza 5 (29' st Floccari 5,5), Sansone 5 (29' st Floro Flores 6,5).

A disp: Polito, Pomini, Terranova, Longhi, Antei, Gazzola, Biondini, Chibsah, Pavoletti, . All. Di Francesco 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 42' st Floro Flores (S)

Ammoniti: Cannavaro, Zaza, Peluso (S); Peres, Gazzi (T)

Espulsi: -

Note: al 30' Consigli para un rigore a Sanchez Mino