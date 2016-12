Serie A: Torino-Palermo 2-1, i granata volano in classifica

LA PARTITA

E' un Torino che sogna, che lotta, che vince, che prende quota. I granata, fermati quattro giorni fa in casa del Chievo, reagiscono alla grande e centrano la quarta vittoria in sei gare, che proietta la banda di Ventura al secondo posto in classifica in attesa di Inter-Fiorentina (i viola potrebbero tornare davanti). Questo Toro è un cocktail parecchio interessante: ci sono senatori in cerca di rivincite (tipo Quagliarella e Maxi Lopez), giocatori nel pieno della carriera (vedi Glik e Padelli) e giovani affamati con una qualità eccellente (Zappacosta, Baselli e Benassi su tutti). Un mix che ha creato una squadra solida, tosta e spietata. Caratteristiche andate in onda anche contro i rosanero, apparsi a lunghi tratti smarriti ed entrati in partita solamente nel finale, grazie alla superiorità numerica.



Il primo tempo è una gara a scacchi: nessuna vuole scoprirsi e i ritmi, di conseguenza, rimangono decisamente bassi. Il Toro prova a fare la partita, palleggiando bene a centrocampo ma senza poi riuscire a trovare sbocchi negli ultimi 20 metri. Il Palermo, invece, resta chiuso davanti a Sorrentino, sperando in qualche ripartenza affidata ai tre davanti (Vazquez agisce alle spalle di Trajkovski e Quaison). Col passare dei minuti è chiaro come siano i granata ad avere uno smalto completamente differente rispetto ai rivali, fermi sulle gambe e senza la minima idea di cosa fare. L'1-0 arriva un minuto prima del riposo ed è frutto di una perfetta azione corale: Vives appoggia per Baselli, che allarga a sinistra per Molinaro; l'esterno crossa al centro e Gonzalez, nel tentativo di anticipare Maxi Lopez, beffa Sorrentino.



Il vantaggio toglie qualche preoccupazione ai granata, che nella ripresa rientrano ancora più cattivi. Al 48' è già 2-0: Maxi Lopez lancia lungo per Benassi, il quale da posizione defilata inventa un destro al volo che si infila nell'angolino opposto. Una magia che pare chiudere la gara, visto che del Palermo non ci sono segnali di vita. A regalare una chance a Iachini è però Molinaro: già ammonito, l'ex juventino trattiene ingenuamente Trajkovski e si fa buttare fuori (61'). Cambia così l'inerzia della gara e i rosanero trovano poco dopo la rete con Gonzalez, che rimedia all'errore del primo tempo con un colpo di testa (71'). Il Toro chiude addirittura in nove per l'espulsione di Obi (rosso diretto dopo un duro intervento su Vazquez) e Gilardino per poco non beffa Ventura (traversa al 93'). Sarebbe stato un pari immeritato dal Palermo, al terzo ko consecutivo e con un solo punto collezionato nelle ultime quattro gare: la pazienza di Zamparini comincia a essere messa a dura prova.