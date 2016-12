10 gennaio 2015 Serie A: Torino-Milan 1-1, Glik replica a Menez Rossoneri in vantaggio con un rigore del francese, i granata pareggiano con un colpo di testa del polacco. De Sciglio espulso nel primo tempo di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - Nell'anticipo della 18.ma giornata, il Milan pareggia in casa del Torino al termine di un match dominato dai granata. Menez sblocca subito il risultato (3') grazie a un rigore fischiato per fallo di Glik sullo stesso francese. I rossoneri restano in dieci al termine del primo tempo (48') per l'espulsione di De Sciglio (doppio giallo) e nella ripresa subiscono l'assalto della banda di Ventura, che trova l'1-1 con un colpo di testa di Glik (81').

LA PARTITA

Difficile, quasi impossibile resistere per 87 minuti in maniera passiva, senza più provarci una volta trovato il vantaggio, chiudendo il match senza attaccanti e giocando in inferiorità numerica per un tempo intero. Il Milan, che a Torino cercava un immediato riscatto dopo il k.o. col Sassuolo, alla fine esce dall'Olimpico con un punto decisamente guadagnato. L'1-1 sta invece stretto, strettissimo ai granata, che si divorano parecchie occasioni prima di timbrare il meritato pareggio con la prepotente incornata Glik, al centro numero cinque in campionato.



Nemmeno il tempo di cominciare a fare sul serio e la banda di Inzaghi si ritrova già avanti. Glik tira la maglia di Menez, rigore inevitabile, conclusione centrale del francese e 1-0 Milan. Sono passati poco più di 120 secondi e l'ingenuità del polacco pare spianare la strada del Diavolo. Succede invece che il Toro reagisce all'istante, rabbiosamente, trasformando il primo tempo rossonero in pura agonia. Farnerud, piazzato da Ventura sulla trequarti, fa saltare gli equilibri di Inzaghi che non trova alcuna contromisura. Lo svedese sfiora il pari all'8' (sinistro velenoso respinto da Diego Lopez) e manda in porta Quagliarella al 10', ma l'ex juventino si divora una grande chance solo davanti al portiere spagnolo. Si gioca esclusivamente nella metà campo rossonera. E se gran parte del merito è ovviamente dei granata, è altrettanto vero che il Milan rinuncia a offendere subito dopo il vantaggio. Gli esterni del tridente (Niang e Bonaventura) si abbassano a centrocampo, i terzini (De Sciglio e Armero) sono invece schiacciati dai colleghi (Darmian e Peres) del Torino. Un atteggiamento totalmente remissivo quello dei rossoneri, spiegabile solo con una precaria forma fisica. Intanto, dall'altra parte, gli uomini di Ventura premono senza prendersi pause, macinando palle-gol e soprattutto errori sotto porta. Gazzi, su sponda di Moretti, arriva in ritardo di un soffio (24'), Darmian colpisce un palo di testa al 31'. Poi, nel terzo dei cinque minuti di recupero del primo tempo, De Sciglio (già ammonito) atterra Darmian e si guadagna il secondo giallo. L'episodio azzera ogni strategia offensiva del Milan, che nella ripresa fatica anche solo a superare la metà campo.



Il Milan riparte con Abate nel ruolo di terzino destro, mentre davanti il sacrificato è Niang. Inzaghi cerca di compattare la squadra e prova a resistere all'assalto granata con un 4-4-1, ma più passano i secondi e più i rossoneri sono sull'orlo del crollo. Il Diavolo chiude addirittura senza attaccanti, visto che Alex viene inserito al posto di Menez al minuto 78. Una mossa non troppo felice, anche perché tre minuti più tardi arriva il pari di Glik, che placa la fame del Torino e incanala la gara verso l'1-1 finale. Di Cerci, ex attesissimo, nemmeno l'ombra. L'ex Atletico, rimasto ad assistere in panchina, è l'acquisto su cui il Milan punta parecchio per la rincorsa al terzo posto. Però l'impressione è che questa squadra necessiti al più presto di nuovi innesti: in difesa, ma soprattuto in mezzo al campo.

LE PAGELLE



Glik 6 - Comincia male, causando il rigore di Menez e sbagliando una buona occasione sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo alza di 20 metri la difesa e trafigge Diego Lopez con una gran zuccata.



Darmian 6,5 - Primo tempo devastante: provoca l'espulsione di De Sciglio e sfiora il gol di testa. Meno convinto nella ripresa, quando Abate riesce ad arginarlo.



Diego Lopez 7 - Una presenza che dà sicurezza. Para tutto il parabile ed è puntuale nelle uscite.



Menez 6 - Bravo a guadagnarsi il rigore, freddo nel realizzarlo. Poi sparisce insieme a tutto il Milan, ma non è colpa sua.



De Sciglio 4 - Demolito da Darmian nel duello sulla fascia. Oltre la metà campo non si vede mai, dietro si becca due gialli in un tempo e condiziona la gara dei compagni.

IL TABELLINO



TORINO-MILAN 1-1

Torino (3-5-2): Padelli sv; Maksimovic 6,5, Glik 6, Moretti 6; Peres 6,5, Vives 6 (12' st El Kaddouri 5,5), Gazzi 6,5, Farnerud 6,5 (23' st Benassi 6), Darmian 6,5 (36' st Lescano sv); Martinez 6, Quagliarella 6,5.

A disp.: Castellazzi, Gillet, Bovo, Gaston Silva, Jansson, Molinaro, Lescano. All.: Ventura 6,5

Milan (4-3-3): Diego Lopez 7; De Sciglio 4, Rami 5,5, Mexes 5,5, Armero 5; Montolivo 5,5, De Jong 5, Muntari 5 (10' st Poli 5,5); Niang 6 (49' Abate 6), Menez 6 (33' st Alex sv), Bonaventura 5,5.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Zapata, Zaccardo, Essien, Saponara, Cerci, El Shaarawy, Pazzini. All.: Inzaghi 5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 3' rig. Menez (M), 36' st Glik (T)

Ammoniti: Glik (T); Niang, Muntari, Bonaventura (M)

Espulsi: 48' pt De Sciglio (M) per doppia ammonizione