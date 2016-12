Serie A: Torino-Empoli 0-1, Maccarone affonda Ventura

LA PARTITA

Da una parte si inizia a sognare qualcosa di molto più delizioso rispetto alla salvezza, dall'altra invece è bene cominciare a guardarsi le spalle. Il colpo dell'Empoli, firmato Maccarone, vale alla banda di Giampaolo la quinta vittoria nelle ultime sei gare: una marcia "europea", che spinge i toscani al settimo posto in classifica, con la bellezza di 30 punti conquistati nel solo girone d'andata. Stato d'animo opposto in casa granata, dove la rabbia dei tifosi continua a crescere e dove, soprattutto, non arrivano più risultati: Ventura colleziona la terza sconfitta consecutiva e non vince una partita dal 28 novembre.



Il Toro si presenta senza Quagliarella (duramente contestato dai tifosi e rimasto in panchina per tutti i 90') ma anche senza Maxi Lopez, che entra in campo solamente negli ultimi 20 minuti. La scelta di Ventura - oltre al confermato Belotti - si chiama Martinez, che però tradisce la fiducia del tecnico con due clamorosi errori che probabilmente avrebbero dato alla gara una piega diversa: il venezuelano, nel primo tempo, divora due reti con la porta spalancata, solo davanti a Skorupski (15' e 42'). L'Empoli resta in piedi grazie anche a uno strepitoso Skorupski, bravo a disinnescare ogni altro tentativo dei granata: Bruno Peres e Zappacosta, entrato dopo un'ora, spingono forte sulle fasce ma non riescono a sfondare. I toscani, invece, agiscono più per vie centrali, grazie a un palleggio ordinato a centrocampo e alla classe di Saponara sulla trequarti.



La rete che decide la gara arriva dopo uno spunto di Pucciarelli, che cerca di innescare Saponara ma trova la deviazione di Gazzi: Maccarone raccoglie la sfera, colpisce col destro e beffa Padelli sotto le gambe (56'). Il Torino, che una volta in svantaggio riesce a rendersi pericoloso solo in una occasione con Belotti (59'), viene contestato dai tifosi mentre Quagliarella - di cui ci sarebbe stato un gran bisogno - resta a guardare in panchina. Ventura spende l'ultimo cambio per inserire Vives al posto di Benassi: un clima ostile e possibili strategie di mercato possono confezionare anche scelte di questo tipo.