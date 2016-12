21 febbraio 2016 Serie A: Torino-Carpi 0-0, Maxi Lopez sbaglia un rigore Poche emozioni tra granata ed emiliani, Belec è decisivo sullʼargentino

Finisce in parità la partita tra Torino e Carpi, che chiudono senza reti una sfida non troppo bella e povera d'emozioni. All'Olimpico, la squadra di Ventura prova a fare la partita ma non riesce a sfondare la resistenza degli emiliani, che ci provano esclusivamente in ripartenza. I granata hanno una grande chance al 77', ma il calcio di rigore di Maxi Lopez viene parato da Belec.

LA PARTITA

Lo 0-0 è l'epilogo più giusto di una sfida tra due formazioni intimorite e decisamente poco in salute. Il Torino si affida al tandem Immobile-Belotti, che lavora tanto ma incide poco in area di rigore. I granata sono gli unici a provarci, ma la manovra del centrocampo - esageratamente macchinosa - consente al Carpi di chiudersi senza rischiare troppo. Il primo tempo va in archivio con due soli episodi degni di nota: il colpo di testa di Belotti parato da Belec (15') e la serpentina di Baselli, che al 34' semina il panico nell'area emiliana prima di concludere con un destro a lato.



Il Carpi, come di consueto, se ne sta nella propria metà campo in attesa (all'apparenza) del contropiede giusto o di qualche palla inattiva. Castori, che si presenta all'Olimpico con un 4-4-1-1, a inizio ripresa inserisce Lasagna al posto di Crimi, confidando nella rapidità dell'attaccante. La partita degli emiliani, invece, si conclude senza un solo tiro nello specchio di Padelli, spettatore di un match nel quale il Carpi - penultimo a quota 20 punti - avrebbe avuto l'obbligo di cercare la vittoria.



Ventura, scaricato dai tifosi prima della partita , decide di chiudere col tridente e a 16 minuti dalla fine inserisce Maxi Lopez al posto di Benassi. Proprio l'argentino, al minuto 77, ha tra i piedi la grande chance per rompere l'equilibrio, visto che l'arbitro Gavillucci decreta un calcio di rigore per il fallo di Gagliolo su Belotti: dagli 11 metri, però, Belec è straordinario nel respingere il piatto destro dell'attaccante, che cercava di sbloccarsi e, invece, non ha fatto altro che alimentare un malcontento generale.

LE PAGELLE



Belotti 6,5 - Attacca gli spazi, va in pressing, non si ferma mai. E' il più pericoloso tra i granata, bravo a procurarsi il calcio di rigore.



Immobile 6 - Ha voglia di spaccare il mondo e lo trovi un po' ovunque, ma finisce per perdere lucidità proprio sul più bello.



Belec 7 - Nessun intervento particolarmente complicato, però è sempre sicuro e preciso ogni volta che viene chiamato in causa. Decisivo in occasione del tiro di Maxi Lopez dagli 11 metri.



Mbakogu 5 - Mai in partita, si limita a dare una mano senza palla.



Di Gaudio 5 - Gioca al rallentatore nelle rare eccezioni in cui tocca la sfera.